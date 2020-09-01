Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

Feyza Aktan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli mini elbisesi ile olan fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü ismin takipçileri Feyza Aktan hamile mi sorusunu sordu. Özcan Deniz ile boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden bir araya geldikleri söylenen Feyza Aktan, şimdi iki ismin de hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

FEYZA AKTAN HAMİLE Mİ?

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ile ilgili hamilelik söylentileri, ünlü ismin paylaştığı fotoğraflar sonrası ortaya atıldı. Bazı takipçileri ünlü ismin karnında şişlik olduğunu düşünerek Feyza Aktan hamile şeklinde yorumlar yaptı. Konuyla ilgili olarak Feyza Aktan herhangi bir açıklama yapmadı ve yorumlara cevap vermedi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın Kuzey isminde bir oğulları var.

FEYZA AKTAN KİMDİR?

1992 doğumlu olan Feyza Aktan yaş olarak şu an 28 yaşında. Özcan Deniz’in hayranları ve Aktan’ın takipçileri tarafından Feyza Aktan nereli sorusu da soruluyor. Feyza Aktan’ın İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Aynı zamanda ünlü ismin baba tarafından Antalyalı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Özcan Deniz ile 2018 yılında evlenen ve 2019 senesinde boşanan Aktan’ın Deniz ile yeniden bir araya geldiği söylendi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda boyu ve fiziği ile dikkat çeken Feyza Aktan boyu ise 165 cm’dir.