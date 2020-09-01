MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Leopar desenli mini elbisesi ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Feyza Aktan çok konuşuldu. Takipçileri Feyza Aktan hamile mi sorusunu sormaya başladı. Özcan Deniz ile boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği konuşulan Feyza Aktan araştırılmaya başlandı. Peki, Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? İşte detaylar…

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan hamile mi? Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

Feyza Aktan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı leopar desenli mini elbisesi ile olan fotoğrafları çok konuşuldu. Ünlü ismin takipçileri Feyza Aktan hamile mi sorusunu sordu. Özcan Deniz ile boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden bir araya geldikleri söylenen Feyza Aktan, şimdi iki ismin de hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

FEYZA AKTAN HAMİLE Mİ?

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ile ilgili hamilelik söylentileri, ünlü ismin paylaştığı fotoğraflar sonrası ortaya atıldı. Bazı takipçileri ünlü ismin karnında şişlik olduğunu düşünerek Feyza Aktan hamile şeklinde yorumlar yaptı. Konuyla ilgili olarak Feyza Aktan herhangi bir açıklama yapmadı ve yorumlara cevap vermedi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın Kuzey isminde bir oğulları var.

feyza aktan

FEYZA AKTAN KİMDİR?

1992 doğumlu olan Feyza Aktan yaş olarak şu an 28 yaşında. Özcan Deniz’in hayranları ve Aktan’ın takipçileri tarafından Feyza Aktan nereli sorusu da soruluyor. Feyza Aktan’ın İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Aynı zamanda ünlü ismin baba tarafından Antalyalı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Özcan Deniz ile 2018 yılında evlenen ve 2019 senesinde boşanan Aktan’ın Deniz ile yeniden bir araya geldiği söylendi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda boyu ve fiziği ile dikkat çeken Feyza Aktan boyu ise 165 cm’dir.

Feyza Aktan daha önce muhabirlerin kendisine sorduğu “Özcan Bey ile aynı evde yaşadığınız doğru mu?” şeklindeki sorularına ise yalnızca gülmekle yetinmiş ve “Bir yere yetişmem lazım” diyerek bulunduğu yerden uzaklaşmıştı. Çift, 1 senelik birlikteliklerinin ardından 8 Mart 2018’de sade bir tören ile evlenmişti. Evlendikleri sırada bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey ise 30 Nisan 2018’de dünyaya gelmişti. Şimdi, Aktan ve Deniz tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir?MasterChef Türkiye Çağla Levent kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Barış Arduç'un annesini oynayacak olan Suna Yıldızoğlu gerçek oğlunu ilk kez paylaştı
Çukur'a dahil oldu! Gerçek oğlunu ilk kez paylaştı
Heidi Klum'dan eşine seksi poz
Heidi Klum'dan eşine seksi poz
Haldun Boysan'ın ölüm haberi ünlüleri yıktı! 'Ne olur biri şaka dese...'
Ölüm haberi yıktı! 'Ne olur biri şaka dese...'
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem!
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem!
Ebru Şancı Alpaslan Öztürk'ü paylaşıp dalga geçti! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Katy Perry doğumdan sonra ayna karşısına geçti! Göğüs ucu kapağıyla poz
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.