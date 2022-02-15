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Özcan Deniz'in yargılandığı davada şoke eden ifade! "Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"

15.02.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Aktan'ın annesi, "Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı. Duyduğum sesler Özcan'ın bağırma ve tehdit sesleriydi" dedi.

Özcan Deniz'in yargılandığı davada şoke eden ifade! "Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı. Duruşmaya Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz izleyici olarak katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

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"DUYDUĞUM SESLER ÖZCAN'IN BAĞIRMA VE TEHDİT SESLERİYDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın annesi Fatma Damarcan, "Ben Sarıyer ve Almanya'daki iddia edilen olaylarda orada değildim. Muğla'daki eylemlerde oradaydım. Olay tarihinde ben, kızım, Özcan ve torunum ile beraber tatil için Göcek'teydik. Feyza ile Özcan arasında tartışma yaşanmış ve İstanbul'a dönme kararı alınmıştı. Ben de çantalarımızı toparlayıp araca indirdim. Daha sonra bir gürültü duydum ve eve doğru gittim. Eve girdiğimde Özcan torunum kucağında dışarı çıkıyordu. Kızımın yanına çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra kızım Feyza'yı ikna ettik. Banyodan çıktığında sürekli ağlıyordu. Sonra kendisiyle konuştuğumda Özcan'ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim. Feyza'dan duydum. Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı. Duyduğum sesler Özcan'ın bağırma ve tehdit sesleriydi. Feyza da çığlık atıyordu. Olaylardan sonra hep birlikte İstanbul'a döndük" şeklinde konuştu.

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"ÖZCAN'IN FEYZA'YI DARP ETTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Tanık Neptün Altun ise Almanya ve Sarıyer'deki yaralama iddialarında olay yerinde olmadığını söyleyerek "Muğla Göcek'te Özcan ve Feyza ile birlikte beraber tatil yapıyorduk. Olay günü yaşanan tartışma Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ile Feyza arasında herhangi bir tartışma gerçekleşmedi. Özcan'ın Feyza'yı darp ettiğini görmedim" dedi.

Mahkeme duruşma dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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Özcan Deniz
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