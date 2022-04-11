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Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la havuz keyfi yaptı

11.04.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz genç sevgilisiyle gittiği Kapadokya’da havuz keyfi yaptı. Havuz keyfini Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı.

Özcan Deniz İranlı sevgilisi Samar Sadgar'la havuz keyfi yaptı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile geçirdiği sorunlu boşanma sürecinin ardından kendisinden 26 yaş küçük Samar Sadgar'a gönlünü kaptırdı. Özcan Deniz, Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti.

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Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.

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Samar Dadgar ise şimdilik sadece nişanlı olduklarını belirterek, düğün tarihini belirlemediklerini açıklamıştı.

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Özcan Deniz genç sevgilisiyle Kapadokya’ya gitti. Havuz keyfi yaptı. Havuz keyfi yaptıkları fotoğrafları Samar Dadgar sosyal medya hesabından paylaştı.

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