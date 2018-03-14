Özcan Deniz ve Feyza Aktan 8 Mart'ta evlendi

Haziran’da düğün yapacak olan çift balayına ‘ Kuzey’ adını verecekleri oğulları ile çıkacak

Özcan Deniz evlendi!

1 / 11 Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde evlendi.

2 / 11 Posta gazetesinde yer alan habere göre; Özcan Deniz’in, Zekeriyaköy’deki lüks villasında yapılan nikaha 15 kişi katıldı. Nikah şahitleri ise aile dostlarıydı.

3 / 11 Feyza Deniz gelinlik yerine beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Özcan Deniz evlenmeden 1 hafta önce ağabeyi Ercan Deniz’e şöyle söyledi: “Nikahın ‘Dünya Kadınlar Günü’nde olmasını istiyorum. Eşim ve tüm kadınlar başımın tacı.”

4 / 11 OĞLUNUN ADI KUZEY Özcan-Feyza Deniz 1.5 ay sonra dünyaya gelecek oğullarının ismini de ‘Kuzey’ olarak belirledi.

5 / 11 Çift balayına çıkmayacak. Özcan Deniz’in başrolünde olduğu Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in Haziran’daki finalinden sonra yine az sayıda kişinin katıldığı bir düğün yapacak. Çift balayına oğulları Kuzey ile birlikte gidecek.

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