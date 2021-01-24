MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında gerilim artıyor! 'Tek derdim evladımın velayeti...'

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında gerilim artıyor! 'Tek derdim evladımın velayeti...'

24.01.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında gerilim artıyor! 'Tek derdim evladımın velayeti...'

Eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktan, "Tek derdim evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" dedi.

Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Şiddet uygulamadım!Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Şiddet uygulamadım!

Özcan Deniz'in açıklamasının ardından Feyza Aktan da açıklama yaptı. Aktan , "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki, her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz. Bu zamana sessiz kalmamamın nedeni evladımdı, bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim evladımın velayetinin benden alınmamasıdır. Bunun dışında bir amacım yoktur" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Tokyo üstsüz pozlarıyla olay olduTokyo üstsüz pozlarıyla olay oldu
Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Karamollaoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti ile ittifak yapılabilir

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Komşusu fark eder etmez devriye gezen polislere haber verdi

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Eşiyle küvet videosunu paylaşınca olay oldu

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Diğer Haberler

Atilla Taş'ın Barış Murat Yağcı yorumu olay oldu

Ünlü isimden bomba yorum! 'Kalbini kırarım'

Şeyma Subaşı aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz pozlarıyla olay oldu

Tokyo üstsüz pozlarıyla olay oldu

İbo Show'a Ebru Yaşar'ın eski hali damga vurdu! İnanılmaz değişim

Eski halini ekrana getirdi! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! Gözyaşlarını tutamadı

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 'Arkadaşlar dolduruşa gelmiş'

Eleme adayı şaşırdı! İşte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.