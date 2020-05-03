Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evlenmeye karar verdi

Kanal D'de ekrana gelen 2.Sayfa programının haberine göre Özcan Deniz geçen yıl Haziran ayında boşandığı eski eşi Feyza Aktan ile ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Şu sıralar karantina günlerini birlikte film çekerek geçiren eski eşler yeniden evlilik kararı aldı. Hatta Deniz, oğlu Kuzey'in 30 Nisan'daki 2. yaş gününde eşi Feyza Aktan'a evlenme teklif etti.

Bu haber çiftin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Sürpriz ayrılığın perde arkasında ise ihanet olduğu iddia edilmişti. Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar bulmuştu. Eşine hesap soran Feyza Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar vermişti. Şarkıcı Özcan Deniz 15 ay önce evlendiği oğlunun annesi Feyza Aktan ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

İkili boşanmadan kısa süre sonra ise el ele görüntülenerek herkesi şaşırtmıştı.

