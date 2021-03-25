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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi

25.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının ikinci duruşması görüldü.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının ikinci duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 6 tanık dinlendiği öğrenildi.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise ablası ile geldi.
Duruşmada Özcan Deniz’in aile dostu olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Deniz’in tanıkları olarak, Feyza Aktan’ın ablası ve komşularının ise Aktan’ın tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi.
Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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