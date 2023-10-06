Özcan Deniz ve Özgü Namal'lı Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Akasya Durağı'nın yıldızı kadroda

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Ömür Atay'ın yöneteceği, Necati Şahin'in yazdığı dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Şerif Erol, Mert Yazıcıoğlu ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteriyle büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş dizinin kadrosuna katıdı.

Başarılı oyuncu merakla beklenen dizide “Birgül” karakterine hayat verecek ve dizide Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem’in görümcesi rolünü üstlenecek.



