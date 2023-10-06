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  4. Özcan Deniz ve Özgü Namal'lı Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Akasya Durağı'nın yıldızı kadroda

Özcan Deniz ve Özgü Namal'lı Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Akasya Durağı'nın yıldızı kadroda

06.10.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal'ın ekrana dönmesini sağlayan ve Özcan Deniz'in de başrolde olduğu "Kızıl Goncalar" dizisinin son hazırlıkları devam ediyor. Yakında sete çıkacak olan diziye Akasya Durağı'nın yıldız ismi dahil oldu.

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Ömür Atay'ın yöneteceği, Necati Şahin'in yazdığı dizi büyük bir heyecanla bekleniyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Şerif Erol, Mert Yazıcıoğlu ve Duygu Sarışın gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

Sitare Akbaş 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteriyle büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş dizinin kadrosuna katıdı.

Sitare Akbaş 2

Başarılı oyuncu merakla beklenen dizide “Birgül” karakterine hayat verecek ve dizide Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem’in görümcesi rolünü üstlenecek.

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