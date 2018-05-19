Özcan Deniz'den oğluna duygusal mesaj

Altına duygusal bir yazı yazdı. Bir babanın oğluna öğütlerini içeren yazı şöyle başlıyor: "Seninle her göz göze gelip cennet kokun ciğerlerimi doldurduğunda dilimden şükürler dökülüyor."

Ünlüler ve bebekleri

1 / 52 "Bugün doğum günüm.Seninle her göz göze gelip, cennet kökün ciğerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor. EN GÜZEL HEDİYEM! ALLAH karşına kötü insanlar çıkarmasın demeyeceğim. Yanlışlardan, zorluklardan uzak tutsun demeyeceğim.Bunları yaşayacaksın; çünkü hayatın kuralı bu. Gerekli bir kuraldır. Sana hayatı yaptığın yanlışlar, yaşadığın zorluklar, karşılaştığın kötü insanlar öğretecektir. Baban olarak duam ve çabam bunlar karşısında güçlü, dayanıklı ve zeki olman olacak hep. Bunları buraya yazıyorum çünkü kaybolmayacak bu yazdıklarım ve aklın erdiği andan itibaren hep karşına çıkacak, okuyacaksın."

2 / 52 "Unutma ki; şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım.gücüm yettiğince, aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken, ruhen eşlik edeceğim. Sana yanlış seçimler yaptığını düşündüğünde doğrunun ve yanlışın göreceli olduğunu, tıkandığında hep bir çıkış yolunun bulunduğunu, zihnini hep açık tutman gerektiğini, her durumda bakış açını değiştirip durumu başka açılardan da görmen ve kararlarını öyle vermen gerektiğini, bir zorlukla karşılaştığında yeryüzünde herhangi bir insan o zorluğu aşmışsa senin de aşabileceğini, öğrenmekten ve de düşünmekten yoksun olmaman gerektiğini, uzaklarda dahi olsan aile birliğine önem vermen gerektiğini, gerçek dostlukları önemsemeni..."

3 / 52 "Aşkı bulduğunda üçüncü şahıslara kulak asmadan doya doya yaşaman gerektiğini, senin yaşam enerjini yok edecek, hiçleştirecek insanlardan kim olursa olsun uzak durman gerektiğini, sahiplenmekle kölelik,bağlanmakla bağımlılık arasınki farkın ne olduğunu, kadınlara saygılı ve zarif olman gerektiğini, kimseyi ayıplamaman ve şekilci olmaman gerektiğini, en yok zamanında dahi çalmaman ve çalışarak kazanman gerektiğini, hayallerini büyük tutup onları gerçekleştirmekten korkmaman gerektiğini, şöhrete ve paraya köle olmaman gerektiğini, cimri olmaman ama seni yoksullaştıracak kadar da bonkör olmaman gerektiğini, yokluğun içinde öğrenecek çok şey olduğunu, kaba kuvvetin zayıf insanların işi olduğunu ama sana uygulandığında da karşılığını vermeye hazır olman gerektiğini, hayvanları ve doğayı sevmeni, sanatı ve bilimi önemsemeni, daha bir çok hayat tecrübemi sana ömrüm yettiğince öğretmeye çalışacağım. Tek duam bu... Seni çok seviyorum. İyi ki doğduk."

4 / 52 PINAR AYLİN Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi'nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İkili kızlarına Maya adını verdi.

5 / 52 PELİN KÖRMÜKÇÜ Pelin Körmükçü'nün Rafi Moreno ile evliliğinden olan kızı Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi.

6 / 52 Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.

7 / 52 PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.

8 / 52 ŞEBNEM ÖZİNAL - ŞEFİK ÖZTEK Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.

9 / 52 Ayşe’nin, babası Şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.

10 / 52 Ünlü şarkıcı Ferman Toprak baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

11 / 52 TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.

12 / 52 Şarkıcı Ferman Toprak 2017 yılında Hilal Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift bu sabah bebek heyecanı yaşadı. Hilal Öztürk bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Toprak, kızına Adel Su adını verdi.

13 / 52 UMUT AKYÜREK Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.

14 / 52 Heyecanını sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı şunları yazdı; Adel'im... Prensesim... Canım kızım, seni o kadar uzun zamandır bekliyordum ki, anlatamam. Yemediğim yemek, gezmediğim yer, tanışmadığım insan, görmediğim, duymadığım olay kalmadı... Hissetmediğim duygu kalmadı diyeceğim ama, ben ilk defa, bugün, evlat sevgisini hissettim kızım. Allah'ım bu fani dünyada, inşallah hep güzelliklerle, iyiliklerle karşı karşıya kalırsın, kötülüklerden hep uzak olursun...

15 / 52 YEŞİM SALKIM Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.

16 / 52 Küçük bir vücudun, minnacık ellerin, fakat o küçük vücudunun içinde saf, temiz, hızlıca çarpan bir kalbin var. İnşallah o temiz kalbini kimse kirletmez Adel'im. Kimsenin kirletmesine de izin vermeyeceğim. Baban olarak, hep senin yanında, arkandayım güzel kızım. Allah'ım evlat isteyen herkese nasip etsin inşallah.

17 / 52 YONCA CEVHER Son olarak Asla Vazgeçmem ile izleyici karşısına çıkan Yonca Cevher'in oğlu 3.5 kilo ağırlığında dünyaya geldi.

18 / 52 Sevgili Adel Su, devletimize, milletimize, ailemize sağlıklı hayırlı ve de bereketli bir evlat olasın... Tekrardan hoş geldin dünyamın merkezi... Hilal Toprak sağ ol aşkım benim bana bu mutluluğu yaşattığın için...

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20 / 52 “Kırgın Çicekler “ dizisinde 'Songül' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı.

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22 / 52 Güzel oyuncu dün oğlu Ömer ile bir karesini “cennet kokulu oğlum” notu ile paylaştı.

23 / 52 Ünlü ismin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

24 / 52 Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

25 / 52 Televizyon yıldızı, suda doğum yaptıktan sonda bebeğini kucağına aldığı o ilk anı hiç aklından çıkaramadığını çarpıcı bir sosyal medya paylaşımıyla ifade etti. Fotoğraflar: Instagram

26 / 52 27 yaşındaki Sam Faiers, Instagram sayfasında kızı Rosie'nin dünyaya gözlerini açtığı ve kendisinin de onu kucağına aldığı ilk anda çekilen bir fotoğraf paylaştı. Hayat arkadaşı Paul Knightley'in de yer aldığı fotoğraf çekildiği anda hissettiklerini de "Harika bir evde doğum gerçekleştirdim. Bir bebek dünyaya getirmek hayatımın en değerli ve tarif edilemez anlarından biriydİ" diye konuştu.

27 / 52 Mummy Diaries (Anne Günlükleri) adlı bir reality show'ya ekrana gelen Sam Faiers'in Paul Tony Knightley adında bir de oğlu bulunuyor.

28 / 52 Çift, hamilelik süresince yani 9 ay bunu basının meraklı gözlerinden de gizledi ve kısa bir süre önce ikiz bebeklerini sosyal medya aracılığıyla dünya ile tanıştırdı. Fotoğraflar: Instagram, Hürriyet Arşiv

29 / 52 Bir dönem tenis kortlarının yıldızı olan Anna Kourkinova ile ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, 16 yıldır süren aşklarını biri kız diğeri erkek iki bebekle taçlandırdı.

30 / 52 36 yaşındaki Anna Kournikova ile 42 yaşındaki Enrique Iglesias, bebeklerine Nicholas ve Lucy adını verdi. Kournikova ve Iglesias, bebeklerle çektirdikleri pozlarını kendi Instagram sayfalarında "güneş ışığım" notuyla Instagram sayfalarında paylaştı.

31 / 52 Oyuncu Bülent Polat 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu çift bir yıl sonra kızları Doğa'yı kucağına almıştı.

32 / 52 Kızını ilk kez kucağına aldığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Polat fotoğrafın altına; 'Ve ben ömrümde ilk defa o an tam, tamamlanmış, mutlu ve huzurlu hissettim' mesajını yazdı.

33 / 52 Ünlü ismin bu paylaşımına yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

34 / 52 Oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile verdiği pozu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaşan Onan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çiftin oğlu Can'ın ise büyüdüğü ve giderek annesi Arzum Onan'a benzemeye başladığı da dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraflar: Instagram, Hürriyet Arşiv

35 / 52 ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ Ünlü manken Arzum Onan ve aktör eşi Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can 2000 yılında dünyaya geldi.

36 / 52 Çift, Acıbadem Hastanesi'nde düzenledikleri toplantıda oğullarını basınla tanıştırdı.

37 / 52 1.5 yıllık aşkın ardından Aralık 2015'te Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar anne oldu...

38 / 52 Baba Edhem Dirvana, doğum sonrası eşi ve oğlu ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü: "Çok şükür Süleyman Dirvana bugün saat 20:00 itibarı ile aramıza katıldı. Tanem çok iyi, hamileliği gibi doğumu da çok rahattı. Süleyman, ataları gibi çevresine faydalı, iyi bir insan, iyi bir denizci olur inşallah. Canım oğlum hoşgeldin."

39 / 52 Eski manken Ebru Destan'ın Mete Okay İnan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali, bugün 1 yaşına bastı. Destan, oğlunun yeni yaşını doğumda çekilen fotoğrafla kutladı.

40 / 52 Minik Ali ile ilk karşılaştığı anın fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Ebru Destan, altına şu notu düştü: "Miniminicik Ali'm bugün 1. yaşına giriyor. 12:55'te kucağımdaydı ❤❤❤ Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın"

41 / 52 AÇELYA AKKOYUN Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile Enis Cergel, kızlarına Alya Deniz ismini verdi. Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.

42 / 52 BURÇİN ORHON Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

43 / 52 EBRU CÜNDÜBEYOĞLU Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.

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45 / 52 PINAR ELİÇE Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.

46 / 52 Eliçe, kızına Helin adını verdi.

47 / 52 GÜLŞAH ALKOÇLAR Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

48 / 52 HÜLYA AVŞAR Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

49 / 52 Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.

50 / 52 İCLAL AYDIN İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu.

51 / 52 Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.