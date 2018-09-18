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Özcan Yeniçeri'ye otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ankara'da MHP eski milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'da MHP eski milletvekili ve İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Demetevler 357. Cadde üzerinde yaşandı. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden MHP eski Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özcan Yeniçeri ardından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Özcan Yeniçeri'den görüntü

-112 ekiplerinin müdahalesi

-Detay

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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