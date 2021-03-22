Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!

Kisumu şehrinin Arongo sahilinde yaşanan olayda, göle açılan 8 kişilik bir grubun bindiği sandal alabora oldu.
Yerel yetkililer, gruptan bir kişinin özçekim yapmaya çalışırken sandalın alabora olmasına yol açtığını, kaza sonrası 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.
Şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sandaldakilerin can yeleği giymediği aktarıldı.
Sandalda bulunanlardan 6'sının Nairobi'den Kisumu şehrine, yakınlarının cenaze törenine katılmak için geldiği belirtildi.