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Özçelik-İş Sendikası bu sefer işçi eşlerini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikası, dağıttığı hediyelerle bu kez üyelerinin eşlerini sevindirdi.Yeni yıla girerken üyelerine hediye dağıtan Özçelik-İş, üyelerinin eşleri için kadın kol çantası dağıttı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikası, dağıttığı hediyelerle bu kez üyelerinin eşlerini sevindirdi.
Yeni yıla girerken üyelerine hediye dağıtan Özçelik-İş, üyelerinin eşleri için kadın kol çantası dağıttı. Daha önce tasarımıyla dikkat çeken ahşap duvar saati hediye eden sendikanın üyelerine vermiş olduğu şık kadın çantaları büyük beğeniyle karşılandı.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Son yıllarda sendikal çalışmalarımızın içerisine ailelerimizi de dahil etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda teşkilatımız için Afyon’da düzenlediğimiz eğitim seminerine teşkilat mensuplarımızın eş ve çocuklarını getirerek, onlara eğitimler vererek, onları da sendikal çalışmalarımızın bir parçası yaptık. Şimdi de kadın üyelerimiz ve erkek üyelerimizin eşleri için kaliteli ve şık kadın kol çantası veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu uygulamanın sosyal sendikacılık anlayışının bir parçası olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle veya uygulamaya koyduğumuz projelerle üyelerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hediye dağıtımlarımız üyelerimizi küçük de olsa mutlu etmenin bir başka yolu diye düşünüyoruz. Üyelerimizi ve ailelerini mutlu eden, onları huzura kavuşturan ne proje varsa hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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