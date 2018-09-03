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Özdağ: Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye sınırında yaptığı açıklamada, "Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın" dedi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriye sınırında yaptığı açıklamada, "Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın" dedi. Ümit Özdağ, Kilis'te sınır hattını gezdi. Öncüpınar Sınır Kapısı önünde açıklama yapan Özdağ, Türkiye'de yaşayan 20 kişiden birinin sığınmacı olduğunu belirtti. Özdağ, Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine ziyarete giden Suriyelilerin yeniden Türkiye'ye alınmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Ülkemizde Suriye'den sığınmış sayıları 4 milyona ilerleyen bir sığınmacı kitlesi bulunmaktadır. Halen Türkiye'de yaşayan 20 kişiden biri sığınmacıdır. Bundan 20 sene sonra Türkiye’de yaşayan eğer Suriyeliler ülkelerine dönmez iseler, her 13 kişiden birisi Suriyeli sığınmacı olacaktır. Bu 7.5 milyon Suriyeli sığınmacının 2040 yılında Türkiye'de olacağı anlamına gelmektedir. Şu ana kadar ülkemizin Suriyeli sığınmacılar için harcadığı para 38 milyar doları bulmuştur. Bayram vesilesiyle birçok Suriyeli sığınmacının ülkelerine gittiklerini ve Türkiye'ye döndüğünü görüyoruz. Avrupa'ya giden Suriyeli sığınmacılar Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar gittikleri ülkeye kabul edilmiyorlar, doğrusu da budur. Eğer bir ülkeden savaş için kaçıyor ve tatil yapmaya o ülkeye gidiyorsanız bunun anlamı o ülkede kalma şartlarınızın ortaya çıkmış olmasıdır. Biz İYİ parti olarak Suriyeli sığınmacılara Türkiye'de vatandaşlık değil, Suriye'de bir vatan verme fikrindeyiz. Suriye'ye barışın gelmesi için hızla çalışılması gerektiğine ve Suriyeli sığınmacıların da ülkelerin dönmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk adımı bayram için Suriye’ye giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine izin verilmemesidir. Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın."

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Özdağ: Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasınÖzdağ: Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alınmasın
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