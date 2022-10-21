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Özdağ'dan FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sert tepki! 'Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin'

21.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sosyal medyadan kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Şükür'ün ifadelerine "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin" diyerek tepki gösteren Özdağ, açıklamasının devamında "Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın" dedi.

Özdağ'dan FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sert tepki! 'Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin'

FETÖ firarisi Hakan Şükür, sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef aldı. FETÖ firarisi Şükür "Zafer Partisi ve Memleket Partisi dışında birçok partiye oy verebilirim, o ikisi dışında. Nasıl ve neden kurulduklarını biliyorum. Onlara nasıl bakıldıklarını, kimlerin adamı olduklarını..." dedi.

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Bu sözlere öfkelenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şükür'e sert tepki gösterdi. "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin" diyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AK Parti'de iken ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın."

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Anahtar Kelimeler:
fetö Hakan Şükür Ümit Özdağ

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