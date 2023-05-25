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Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması sonrası oy oranı verdi! AK Partili Cevizoğlu'ndan ikinci tur yorumu: 'Yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun'

25.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım sürerken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması gündem oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Partili Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'na yüklenirken; ikinci tur sonuçları için rakam verdi. Cevizoğlu, "Pazar günü bu oy oranını alırsa öpsün başına koysun" diye konuştu.

Özdağ-Kılıçdaroğlu anlaşması sonrası oy oranı verdi! AK Partili Cevizoğlu'ndan ikinci tur yorumu: 'Yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun'

Türkiye, 3 gün sonra 13. cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ilk turda yüzde 50 artı 1 oyu alamamamasının ardından tüm gözler 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerine çevrildi. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı ikinci tur öncesi ATA İttifakı'nın adayı Oğan, Erdoğan'a desteğini açıklarken; Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Kılıçadaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Seçimlerin ikinci turu için heyecan giderek artarken; İstanbul'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Hulki Cevizoğlu, Haber Global canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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CEVİZOĞLU: CHP SEÇMENİNİN KAFASI KARIŞIK

Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı 7 maddelik protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep 'mış gibi' yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran. Birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan başı boş düşünceler... CHP'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Atatürk'ün hatrına' CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete." diye konuştu.

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"KILIÇDAROĞLU YÜZDE 37-38 ALABİLİRSE ÖPSÜN BAŞINA KOYSUN"

İkinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde de bulunan AK Partili Cevizoğlu, konuşmasının devamda şu ifadeleri kullandı;

"Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdarıoğlu, yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın, onu söylüyorlar."

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