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Özdağ: Türkiye'de henüz bir seçim atmosferi yok

18.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne'de yaptığı açıklamada Türkiye'de henüz bir seçim atmosferinin olmadığını söyledi.

Özdağ: Türkiye'de henüz bir seçim atmosferi yok

Özdağ, Edirne'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, bu kentin Trakya'da tarımın öncü gücü olduğunu söyledi.

"GERÇEKÇİ OLALIM"

Zafer Partisinin yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu ve 44 ilde yarın itibarıyla teşkilat atamalarının tamamlanacağını ifade eden Özdağ, "Şu anda 20'ye yakın ilde kuruluşlar bitmiş durumda. Temel meselemiz Türkiye'deki bütün il ve ilçelerde partimizin örgütlenmesini gerçekleştirmektir. Türkiye'de henüz bir seçim atmosferi yok, gerçekçi olalım. Kendi gündemimizi takip ediyoruz." diye konuştu.

Millet ve Cumhur ittifaklarının Türkiye'yi yıprattığını ileri süren Özdağ, partisinin sorunlara çözüm öneren politikalar üreteceğini kaydetti.

SIĞINMACILARIN GÖNDERİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla karşı karşıya kaldığını savunan Özdağ, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Toplanan imzaları TBMM'ye teslim edeceklerini söyleyen Özdağ, "10 milyon imzayı Suriyelilerin ve diğerlerinin Türkiye'de kalması için çaba gösteren Avrupa Birliği üyelerinin büyükelçiliklerine de yollayacağız. Birleşmiş Milletlere de ileteceğiz. Herkes bilsin ki Türk halkı, 'Artık yeter, herkes kendi vatanına dönsün.' diyor. Zafer Partisi olarak Anadolu Kalesi Projesi'yle sığınmacıların ülkelerine dönmelerini Türk halkının vereceği destekle sağlayacağız." diye konuştu.

Özdağ, açıklamasının ardından soruları yanıtladı.(AA)

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