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  4. Özdemir çiftinin avukatından açıklama

Özdemir çiftinin avukatından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:00 | Son Güncelleme

ANKARA'da tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil'in kızı Aslı Özdemir ile iş insanı Nihat Özdemir'in de oğlu olan damadı Batuhan Özdemir'in avukatı, müvekkillerinin emniyette ifadelerine başvurulduğunu, daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil'in kızı Aslı Özdemir ile iş insanı Nihat Özdemir'in de oğlu olan damadı Batuhan Özdemir'in avukatı, müvekkillerinin emniyette ifadelerine başvurulduğunu, daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından eski Korgeneral Metin İyidil ile ilgili sürdürülen soruşturmada kızı Aslı Özdemir ile aynı zaman iş insanı Nihat Özdemir'in oğlu olan damadı Batuhan Özdemir'in de ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Aslı-Batuhan Özdemir çiftinin avukatı Nazmi Tekin, konu ile ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirten avukat Tekin yazılı açıklamasında "Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün müvekkillerim Sayın Batuhan Özdemir ve Sayın Aslı Özdemir’in bilgi ve ifadelerine başvurulmuş olup; sonrasında ilgili makamdan ayrılmışlardır. Kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, saygı ile bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız" ifadelerini kullandı.

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