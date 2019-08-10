HABER

Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık” dedi.Başkan Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe mezarlığında, yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlerle bayramlaştı.

Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık” dedi.
Başkan Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe mezarlığında, yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlerle bayramlaştı. Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlığı ziyaret etti. Mezarlıkta Havza Belediyesince düzenlenen program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi.
Özdemir, mezarlık ziyaretinde yakınlarının kabrine gelenlerle sohbet edip bayramlaştı.
Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak bayram boyunca görevde olacaklarını belirterek, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve temizlik işleri müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bayramlar insanların birbirlerine yakınlaştığı günlerdir. Biz de her bayram olduğu gibi halkımız ile birlikteyiz. İlçemizde bayram coşkusu erken başladı. Cuma gününden bu yana şehir dışından pek çok hemşehrimiz memleketlerinde bayramlarını geçirmek için geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.
Özdemir program sonunda şehtlikleri de ziyaret ederek şehitlere dua etti.
Bu arada, Havza Belediyesi ekiplerince mezarlıkta ziyaretçilere gül suyu ve çikolata ikram edildi.

Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Zonguldak için bayram namazı saati kaç? Zonguldak için bayram namazı saati kaç?
Bodrum’a akın akın gelmeye başladılarBodrum’a akın akın gelmeye başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.