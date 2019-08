Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık” dedi.

Başkan Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe mezarlığında, yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlerle bayramlaştı. Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlığı ziyaret etti. Mezarlıkta Havza Belediyesince düzenlenen program kapsamında Kur’an-ı Kerim okundu ve ardından dua edildi.

Özdemir, mezarlık ziyaretinde yakınlarının kabrine gelenlerle sohbet edip bayramlaştı.

Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak bayram boyunca görevde olacaklarını belirterek, “Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve temizlik işleri müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bayramlar insanların birbirlerine yakınlaştığı günlerdir. Biz de her bayram olduğu gibi halkımız ile birlikteyiz. İlçemizde bayram coşkusu erken başladı. Cuma gününden bu yana şehir dışından pek çok hemşehrimiz memleketlerinde bayramlarını geçirmek için geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.

Özdemir program sonunda şehtlikleri de ziyaret ederek şehitlere dua etti.

Bu arada, Havza Belediyesi ekiplerince mezarlıkta ziyaretçilere gül suyu ve çikolata ikram edildi.