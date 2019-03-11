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Özdemir: Türkiye'de kimse güvende değil

11.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik eleştiriler artıyor.

Özdemir: Türkiye'de kimse güvende değil

Türkiye'de iki Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmaması ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları üzerine Alman siyasiler Ankara'yı AB'den uzaklaşmakla eleştirdi.Türkiye'de görevli Alman gazetecilerin basın kartlarının uzatılmamasına yönelik eleştiriler artıyor.

Son olarak Alman Birlik 90/Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de bu konudaki tartışmalara katıldı. Özdemir, "Hiç kimse Türkiye'de güvende değil, ister Alman olsun isterse de olmasın. Türkiye keyfi yönetime dayalı bir ülke" diye konuştu.

Cem Özdemir, "Erdoğan ülkedeki medyayı tek ses hale getirdi, görünen o ki şimdi sırada uluslararası basın var" diye konuştu.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer da Ankara'nın tutumunu sert bir dille eleştirdi. Başbakan Angela Merkel'in halefi Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'nin bu tutumuyla AB'den uzaklaştığını" vurgulayarak ve "Türkiye'nin AB'ye yakınlaşma ihtimalinin düşük olduğunu" belirtti.

"Biz öteden beri Türkiye ile özel ortaklığı savunduk" diyen Kramp-Karrenbauer, "ancak Türk yetkililerin bağımsız gazetecileri akredite etmemeleri ülkeyi bu süreçten uzaklaştırıyor" diye konuştu.

Kramp-Karrenbauer, "Bu yüzden şayet bu tutum devam ederse, Avrupa Birliği'nde bizim yukarıda tuttuğumuz değerleri hiçbir biçimde paylaşmadığını açık bir biçimde ortaya koyan bir ortakla bu sürecin devam ettirilmesinin anlamlı olup olmadığı üzerine konuşulmalıdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığı için yarışan Manfred Weber de haftasonunda yaptığı açıklamada "durumun kabul edilmez" olduğunu belirtmişti. Weber Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum Türkiye'nin AB'den uzaklaştığının göstergesi. Türkiye AB'ye uymuyor" dedi.

Gazeteciler Türkiye'den ayrıldı

Türkiye'de görev yapan ve basın kartlarının süresi uzatılmayan iki Alman gazeteci, hafta sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından yıllık olarak verilen basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmesinin yanı sıra oturma izni alabilmeleri için gereken şartlar arasında bulunuyor. Ankara yılbaşından bu yana yabancı gazetecilerin basın kartlarını idari sorunlara dayandırarak uzatmıyor. Berlin, Ankara'nın tutumuna tepkili. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Türkiye’nin birçok yabancı gazeteciye basın kartı vermemesini eleştirdi.

DW,dpa/MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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