Özdemir: Türkiye'de kimse güvende değil

Türkiye'de iki Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmaması ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları üzerine Alman siyasiler Ankara'yı AB'den uzaklaşmakla eleştirdi.Türkiye'de görevli Alman gazetecilerin basın kartlarının uzatılmamasına yönelik eleştiriler artıyor.

Son olarak Alman Birlik 90/Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de bu konudaki tartışmalara katıldı. Özdemir, "Hiç kimse Türkiye'de güvende değil, ister Alman olsun isterse de olmasın. Türkiye keyfi yönetime dayalı bir ülke" diye konuştu.

Cem Özdemir, "Erdoğan ülkedeki medyayı tek ses hale getirdi, görünen o ki şimdi sırada uluslararası basın var" diye konuştu.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer da Ankara'nın tutumunu sert bir dille eleştirdi. Başbakan Angela Merkel'in halefi Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'nin bu tutumuyla AB'den uzaklaştığını" vurgulayarak ve "Türkiye'nin AB'ye yakınlaşma ihtimalinin düşük olduğunu" belirtti.

"Biz öteden beri Türkiye ile özel ortaklığı savunduk" diyen Kramp-Karrenbauer, "ancak Türk yetkililerin bağımsız gazetecileri akredite etmemeleri ülkeyi bu süreçten uzaklaştırıyor" diye konuştu.