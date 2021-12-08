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Özdemir’e "gıda lobisine sınırları göster" çağrısı

08.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir’e Alman Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birliği’nden (DANK) çağrı geldi.

Birlik Özdemir’e gıda lobisine "net sınırları" göstermesi çağrısında bulundu.Almanya'da yeni hükümeti kuran Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar dün koalisyon sözleşmesine imza attı. Yeşiller'in deneyimli siyasetçisi Cem Özdemir de kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak.

Alman Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birliği (DANK) yaptığı açıklama ile Özdemir'e seslenerek, gıda lobisinin yeni kurulan Alman hükümetinin beslenme politikasındaki etkisi "tüketiciyi ve sağlığı koruma adına baştan sınırlandırılmalıdır" dedi.

İmzalanan koalisyon anlaşmasına göre hükümet 2023 yılına kadar özellikle çocukları odağına alan yeni bir beslenme stratejisi geliştirecek. Buna göre yüksek şeker, yağ ve tuz içeren gıdaların çocukları hedef alan reklamlarının sınırlandırlması planlanıyor. Ayrıca ete alternatif yaratan bitkisel ürünlerin güçlendirilmesi ve bölgesel ürünlerle beslenmenin ağırlığının artırılması öngörülüyor.

DANK: Gıda endüstrisi direnç gösterecek

DANK'ın açıklamasına göre bu strateji gıda endüstrisinden dirençle karşılaşacak. Ancak beslenme temelli hastalıkların önlenmesinde etkili önlemlerin uygulanması gerekli diyen kuruluş, aksi halde obezite ve diyabet gibi hastalıkların "dramatik sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

DANK Sözcüsü Barbara Bitzer, "Gıda lobisi son yıllarda sağlıklı beslenmeyi teşvik için planlanan etkili önlemleri engellemek adına elinden geleni yaptı ve büyük oranda başarılı oldu" diyerek, "Bakanlıktaki değişimle beraber beslenme politikasında da dönüşüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bitzer gıda politikasında gönüllülük esasına dayanan taahüütler yerine "bağlayıcı koşullar" gerektiğini dile getirdi.

Koalisyonun planladığı beslenme startejisinde çocukları hedefleyen reklamlara kısıtlama getirmesini "büyük bir ilerleme" olarak tanımlayan DANK, diğer yandan stratejide İngiltere'de olduğu gibi şekerli içecek üreticilerine özel bir vergi ya da kesintinin yer almamasını eksiklik olarak görüyor. Birlik şekerli ve sağlığa zararlı ürünlerin tüketiminin azaltılmasında da "geç kalındığını" savunuyor. DANK tüm bu uyarıları ile birlikte Özdemir'e bakanlık görevinde destek olacağını da açıkladı.

AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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