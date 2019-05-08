Özdere’deki kafe yıkıldı, alan halka açılacak

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere’de Çukuraltı Sahil Yolu projesi kapsamında bir önceki dönemde yapılan kafeyi, mahkeme kararı doğrultusunda kaldırdı. Yaklaşık 800 metrekare alanı kaplayan bölüm, halka açılarak yeniden plaj olarak kullanılacak. Özdere sakinleri yıkımı sevinçle karşılarken Başkan Kayalar, “Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın istiyoruz” dedi. İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Özdere sakinleri, AK Parti’li Bülent Soylu döneminde Çukuraltı Sahil Yolu projesi kapsamında yapılan kafeye tepki göstermiş, Temiz İzmir Derneği ise plaja dahil olan bölümün kafe olarak kullanılmasının yasal olmadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Yerel seçimlerde seçilen CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kafenin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararını uygulayarak yaklaşık 800 metrelik alanın yeniden halka açılıp plaj olarak kullanılacağını duyurdu. Başkan Kayalar, yıkılan kafe alanını ve sahil yolunu incelerken, Özdere sakinleri de yıkımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Kayalar’a teşekkür etti.

“Üzerine beton atılması doğaya ihanet”

Başkan Kayalar, “Bizim amacımız, plajımızı halkımıza açmak. Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın. Plaj kumunun oluşması için çok uzun yıllar gerekiyor. Üzerine beton atılması doğaya ihanet. Buradan gelip geçerken üzülüyordum. Artık bu utancı ortadan kaldırıyoruz. Çok mutluyum. İnşallah bu kumsallarımızı hiç kimse kirletemeyecek, üzerine beton atamayacak. Biz bunun her zaman takipçisi olacağız. Yaz sezonu geldi. Yıkımdan sonra kumsal temizlemesi yapılacak ve bu bölümü, çok kısa sürede vatandaşın hizmetine açacağız” diye konuştu.

“Rantın elinden aldı, halkın eline teslim ediyor”

Konuyu yargıya taşıyan Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş da "Özdere halkı bizi arayarak ‘sahilimizin üstüne beton dökülüyor, ne yaptıysak sözümüzü dinletemedik’ dedi. Dünyanın hiçbir yerinde sahile beton dökülmez ama burada döküldüğünü gördük. Hem de hasırlı demirlerle beton dökülmüş. Hemen davamızı açtık. Davayı kazandık ama eski yönetim buraya tekrar bir plan yaptı. O plana da dava açtık ve onu da kazandık. Başkanımız sağ olsun, mahkeme kararlarını uyguladı ve yıkım başladı. Hepimiz mutluyuz. Burası kamu yeri. Ranta teslim edilmemeliydi. Başkan da rantın elinden aldı, halkın eline teslim ediyor” ifadelerini kullandı.