HABER

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Silivri’nin Yolçatı Mahallesinde bir ton 520 kiloluk “Bayram” isimli kurbanlık dana alıcısını bekliyor.

Silivri’nin Yolçatı Mahallesinde bir ton 520 kiloluk “Bayram” isimli kurbanlık dana alıcısını bekliyor. Hayvan yetiştiricisi İdris Aktaş, “Bayram’ı alana burada oğlak tandırı yapacağım. Reisime yakışır bu kurbanlık, kurbanlığını ayırdım, başka yerden kurban almasın” dedi.
Silivri’nin Yolçatı Mahallesinde büyütülen 28 aylık bir ton 520 kiloluk “Bayram” isimli kurbanlık dana alıcısını bekliyor. Dananın kendi çiftliğinde doğduğunu ve bebek gibi büyüttüğünü belirten hayvan yetiştiricisi İdris Aktaş imkan verilirse bunlardan daha fazlasını üretebileceğini kaydetti.
Doğduğu günden bu yana hayvancılıkla uğraştığını belirten Aktaş, “Bu gördüğünüz dananın annesi, anneannesi ve babasını da ben yetiştirdim. Benim ürettiğim hayvanlar, sadece büyükbaş değil, küçükbaş ve kümes hayvanları da var. Ancak işçi bulmakta zorlanıyoruz, kendi çocuklarım bile çalışmamaya başladı. Geleceği olmadığı için kimse yanaşmıyor, zahmetli bir iş, tatilimiz yok, düğünümüz yok, bayram seyran yapamıyoruz” dedi.
Üretimin önemini vurgulayan Aktaş, “Bizim yaptığımız Türkiye’de bu şekilde bir üretim yok, herkes ithal alıp ithal satıyor. Üreteceğiz, üretmezsek kazanamayız. Herkes üretecek ki Türkiye kazansın. Buzağıları 2,5 sene bebek gibi bakıyoruz, kurban yapıyoruz. Öteki ithal getiriyor, satıyor. İşte biz burada bitiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Trakya’ya yetecek kadar kurbanlığımız var” diyerek sözlerini sürdüren Aktaş “Kurban Bayramını bekleyen fırsatçılar var, devletimizin bunlara önlem alması gerekiyor. Bizim gibi üreticiler batıyoruz. Adamlar nereden buluyorlarsa getiriyorlar, kontrolsüz bir şekilde satıyorlar. Kurban, kurban vasıflarını taşıyan hayvanlardan olur. 2 yaşından gün alması gerek, ancak görüyoruz ki piyasada 1 yaşını doldurmuş hayvanları kurban diyerek satıyorlar. Dernekler, şirketler, hastaneler, pastaneler herkes kurban satıyor” şeklinde konuştu.
Fiyatların geçen seneki fiyatlarla aynı olduğunu da belirten Aktaş “Bu tür merada yetişmiş organik hayvanların etlerini tatmadan bu dünyadan göçen birçok insan var. Şuan Trakya’da iddialıyım, üstüne varsa tartarım, bir ton 520 kilo. Televizyonlarda gösteriyorlar 600 kiloluk danaları 1 ton diye, 1,5 tonluk dana böyle olur. Türkiye’de belki de nadirdir bu danalar. Bu dana günde 200 liralık yem yiyor. Biz gece gündüz 24 saat bunların içindeyiz. Cumartesimiz yok, pazarımız yok, tatilimiz yok, kuru gürültü ile olmuyor bu işler. Varsa Türkiye’de eşi benzeri almacasına tartarım. Öz üretim ürünü bu hayvan. Devletimiz bize az bir destek olsun daha bunlardan çok iyilerini üretirim. En büyük veterinerle yarışırım üretimde. Çocukken başladım bu işe 50 senedir bu işi yapıyorum. Bu tosunun kilosuna 24 lira diyorum. Varsa bir meraklısı iş adamlarımız, fabrikatörlerimiz hayatında böyle güzel bir kurban kessin” diye konuştu.
İdris Aktaş son olarak, “Esasen benim gönlümde Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönlüm geçiyor. Allah’ım Cumhurbaşkanıma, reisime böyle bir kurban nasip etsin. Reisime yakışır bu kurbanlık, kurbanlığını ayırdım, başka yerden kurban almasın. Nereye isterse oraya kadar getirip teslim edeceğim” dedi.

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor

(Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram” alıcısını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi başkentten

Büyük ikramiye bölünmedi

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Ayın son çekilişinde büyük devir!

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.