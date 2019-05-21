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(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

Bursa’da 10 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan jeneratör dairesinden çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.Olay, sabah 08.30 sularında merkez Yıldırım İlçesi’nde meydana geldi.

Bursa’da 10 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan jeneratör dairesinden çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.
Olay, sabah 08.30 sularında merkez Yıldırım İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasım Önadım Bulvarı üzerindeki 10 katlı bir apartmanın bodrumundan dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı farkederek panik yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye eri ile 3 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede müdahale etme için hazırlık yapan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için dumanların çıktığı bodrum katına indi. Burada inceleme yapan ekipler, elektrik olmadığı için çalışan jeneratörden dumanların çıktığını fark etmesi üzerine kısa süreli yaşanan panik sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu zabıta ekiplerine bildirerek, aşırı duman veren jeneratör hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...

(Özel) 10 katlı binada yangın paniği...
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