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(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint keneviri tarlasının jandarma ekiplerince tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint keneviri tarlasının jandarma ekiplerince tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Yaklaşık 10 milyon lira değeri olduğu öğrenilen Hint kenevirleri ise imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu beldesi Yeniyurt Mahallesi bölgesinde kaçak Hint keneviri dikildiğinin öğrenilmesi üzerine bölgede operasyon düzenledi. Havadan drone ile desteklenen operasyonda, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.A., S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint kenevirini ise imha etti. Gözaltındaki zanlılar sorgu için jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı
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