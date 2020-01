(Özel) 10 yıl sonra gelen ‘yürüme’ müjdesi

Uşak’ta doğuştan ‘Serebral Palsi’ (Beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış için ‘yürüme’ müjdesi doktorundan geldi. 10 yıldır yürüyemeyen Küçük Buğra kendisi için başlatılan yardım kampanyası ile ameliyat olacak ve ilk adımlarını atacak.

Mehmet Buğrahan Satılmış’ın ameliyat olabilmesi için Uşak Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aybey Mahallesi’nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan, 6 aylık doğdu. Buğrahan, belli bir müddet kuvözde kaldı. Yapılan incelemeler sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı da konulan Buğrahan, küçük yaşlardan bu yana pek çok şehirde çeşitli operasyonlar geçirdi. Hastalığı sonucu yürüyemeyen minik Buğrahan için uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine, Uşak Valiliğinden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. 3. sınıf öğrencisi olan Buğrahan annesinin yardımıyla okula gidip geliyor. Derslerinde başarılı olan ve sınıf arkadaşları tarafından oldukça sevilen Buğrahan bir an önce yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor. Maddi durumu yetersiz olan aile ise ameliyat masrafının yüksek olduğunu dile getirip, hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu.

İnsanlarla iletişim kurmayı oldukça seven Buğrahan Satılmış, “Arkadaşlarımla beraber oynamak istiyorum, top oynamak istiyorum. Karateye gitmeyi ve boksa gitmek istiyorum. Sağlığıma bir an önce kavuşmayı istiyorum” dedi.