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(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ali Çalışkan, 10 yıldır topladığı antika eşyalarla bürosunu adeta müzeye çevirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ali Çalışkan, 10 yıldır topladığı antika eşyalarla bürosunu adeta müzeye çevirdi. İçinde birbirinden değerli eşyaların bulunduğu bürosunu topladığı eski radyo, plak çalar, gramofon gibi tarihi nitelikteki eşyalara gözü gibi bakıyor.
Özel sektörde canlı et ve balık sektöründe hizmet veren 45 yaşındaki Ali Çalışkan, yıllarca lamba ve çömlek, gramofondan çakmağa, bakır kaptan radyoya, kol saatinden daktiloya kadar binlerce kıymetli eşyayı koleksiyonunda yaşatarak adeta tarihe ışık tutuyor. İşi gereği et balık sektöründe hizmet veren Çalışkan,çocukluğundan beri kendi büyük insanlarla muhabbet etmesiyle ilgisini çektiğini ve baba’dan gelen eski eşyalar ilgisini çektiğini daha sonra bu işin kendisi için bir tutku olduğunu dile getirdi.
Antika sevdasının kendinden büyük insanlarla sohbet içerisinde eski eşyalar üzerinde konuları konuşulduğunu ifade eden Çalışkan, ilk olarak fotoğraf makinesi topladığını daha sonra koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.
Eşyaları tek tek kendisinin topladıkça merakı arttığını söyleyen Çalışkan, özellikle Osmanlı’dan kalma pasa mangalları çok hoşuna gittiğini belirtti. Koleksiyonunda çok eskiye dayanan birçok eşyaların olduğunu ifade eden Çalışkan, “Tarihi seviyorum, 100 yıllık Grama fon’um var. Bunun yanında Osmanlı mücevher sandığı gibi değerli eşyalar var. Ama benim için hepsi çok değerli. Onlar benim vazgeçilmezlerim. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bu eşyaları bırakmak” diye konuştu.

"Radyo koleksiyoncuları onun peşinde"
Onun ilgi alanında sadece gramofonlar yok. Dünyada benzeri olmayan açma kapama kapakla çalışan Kennedy marka radyosunun kendisi için çok anlam ifade ettiğini belirten Çalışkan, bürosunda özenle koruduğunu söyledi. Çalışkan, "Bu Kennedy marka radyosu, açma ve kapama düğmesi olmadan ve arama tuşları olmadan tamamen kapak düğmesiyle çalışıyor. Tüm radyo koleksiyoncuları gezdiğim halde, böyle bir radyonun eşi ve benzerini görmedim. 1905-1930 yıllarda tamburla arayarak arama yapmış. Çok ilginç bir radyodur" diye konuştu.
Müzede silah, tüfek, kılıç, çömlek, kama, semer ve lamba gibi birçok tarihi eşyanın bulunduğunu aktaran Çalışkan, "Alaplı’da çok önemli bir müze yapma hayalim var. Buraya daha çok insan ziyarete gelir. Müzenin gelirlerini de ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğim" dedi.

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi

(ÖZEL) 10 yıldır topladığı antika eşyalarla ofisini müzeye çevirdi
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