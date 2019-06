(Özel) 100 metre mesafedeki evladını göremiyor

“Rapor var ama darp bana ait değil” Darp raporunun, oğlu ile yaptığı görüşme sonrası alındığını belirten Kutluay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğlumla görüşme sonrasında alınmış bir rapor var ama tespit edilen darp izleri benim tarafımdan yapılmış değil. Ben 2014 yılından beri evladımı görebilmek için icra yollarına başvurmak zorunda kalan, bu iş için her seferinde 400 lira para harcayan, bugüne kadar 20 bin liranın üzerinde masraf yapmış, evladımın ve diğer çocukların hakkını korumak için dernek kurmuş bir babayım. Kendi evladıma böyle bir şey yapmam düşünülecek bir durum değil.” Nisan ayından bu yana oğlunu göremediğini söyleyen Kutluay, “Evladımla bayram yaşayamadım. Zaten bugüne dek bir kere olsun evladımla bayram namazına gitmedim. Onun karne törenine gidemedim, Babalar Günü’nü yaşayamıyorum. Bu olay, tüm yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu. İşin ilginci bu kararı tedbir olarak aldılar. Çocuk bir yakınıyla yanıma gelebilir. Böyle bir tedbir alınabilecekken ilişkiyi tamamen ortadan kaldırmak kabul edilebilecek bir durum değil. Bu tedbir değil bir ceza. Yapmadığım bir şey yüzünden evladım da ben de cezalandırılıyoruz. Buruk bir Babalar Günü geçiriyorum” dedi.

“Asıl oğlumuz zarar görüyor”

Yetkililere seslenen Kutluay, “Elinizi biraz vicdanınıza koyun. Ben suçlu değilim. İşlemediğim bir suç yüzünden cezalandırılıyorum. Bana savunma hakkı vermiyorsunuz. Evladım hangi şartlar altında bu ifadeyi verdi, incelenmeli. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum ama maruz kaldığımız bu durumlar son derece yıpratıcı” derken, eski eşine de “Sen onun annesisin, ben de babasıyım. Bu, dünyada değiştiremeyeceğimiz bir gerçek. Biz geçinememiş olabiliriz ama bu senin anne, benim de baba olduğum gerçeğini değiştirmez. Evladımızı medeni bir şekilde büyütmek varken bu iftiraları atmanın hiçbir gereği yok. Bu durum asıl oğlumuza zarar veriyor” diye seslendi.

“Ziyaretçi bile değilim”

Üzerinde "I am a father not a visitor” yazılı tişört giyen Kutluay, şöyle konuştu:

“Türkçe anlatamadık, bir de İngilizce söyleyelim dedik. Biz babayız, ziyaretçi değiliz. Yasalar bizi ziyaretçi olarak görmekte, babalık vasfımızı hiçe saymakta. Bu tişörtleri giyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ben şu anda bir ziyaretçi bile değilim. Bunu bile bana çok gördüler. Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bu dernek, çocuk haklarını savunmak üzerine kurulmuş ve bu anlamda sivil toplum farkındalık ödülü almış bir dernek. Bugüne kadar hakkımda hiçbir sabıka yokken birden böyle bir şeyle karşılaştım. Canım, ciğerim, evladım, o benim her şeyim. Bu trajikomik bir vaka. Ne diyeyim bilemiyorum. Kelimenin bittiği yerdeyim.”