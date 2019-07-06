(Özel) 100 motorla düğün konvoyu

Kayseri’de dünya evine giren motorcu çift, evlenirken de motorlarından inmediler.

Kayseri’de yaşayan motosiklet tutkunu Ali ve Ayşe Avcı çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdiler. Gelin ve damat düğün aracı olarak kendi motorlarını kullanırken, motorcu arkadaşları da bu günlerinde onları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Motorcu konvoyu, gelini evinden almaya gittikten sonra düğün salonuna da giderken yoldaki vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Düğün salonunda da şov yapan motorcular, salonun ortasında lastik yaktılar. Salonda gelin ve damat motosikletlerin oluşturduğu çemberin içinde ilk danslarını yaptılar. Kendi gelin aracı olarak motorlarını kullanan çift, düğün salonuna girerken hissettiklerini ‘Mutluyuz, mesuduz, motorcuyuz. Böyle de devam edecek İnşallah. Motorları maviliklere süreceğiz. Yanımızda olan bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun’ sözleriyle ifade etti. Kayser Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Metin Tek ve Türkiye Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Ayfer Sanal da yeni evli çiftlerin yanında olduklarını belirterek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı;

“Damadımız da kızımız da motorcu. Haliyle iki motorcu grubun birleşmesi gibi birşey bu. Biz de bunu daha coşkulu ve daha motorcuya yakışır bir hale getirmeye çalıştık. Ne kadar coşkulu ve mutlu olduğumuzu göstermek adına hepimiz buradayız.”

Motorcu çift, nikah merasiminin ardından motosikletlerden oluşturulan çember içinde arkadaşlarıyla eğlendiler.