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(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2019 tarihinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanla kıracağı rekora Bursa’dan 250 bin fidanla büyük destek geldi.

(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

Orman Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2019 tarihinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanla kıracağı rekora Bursa’dan 250 bin fidanla büyük destek geldi. Bursa Orman Bölge Müdürü
Yalçın Akın, Bakanlığın etkinliğine Bursa’daki 23 devlet kurumunun yanısıra çok sayıda özel kuruluş ve STK’nın katılacağını, Bursa’yı 250 bin ceviz, badem, ıhlamur, çınar, fıstık çamı ve defneyi toprakla buluşturacaklarını söyledi.
250 bin fidan Bursa’da 3 saat içerisinde toprakla buluşacak. Orman Bölge Müdürlüğü ise Mudanya’da yanan alanda 11 Kasım günü bir tören yapacaklarını, talep eden tüm kurum kuruluşlara, okullara ve STK’lara ise organizasyon için destek vereceklerini ifade etti.
"Talep edenlere bir telefon kadar yakınız" diyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bakanlığımızın 81 ilde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan projesi ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na girilecek. Bursa olarak 250 fidanla destek veriyoruz. Ceviz, badem, ıhlamur, çınar, fıstık çamı, defne fidanları şehrin her noktasına dikilecek. 23 devlet kurumunun fidan dikim bölgeleri var. Her kurum kendi etkinliğini yapacak. Biz de Orman Bölge Müdürlüğü olarak Mudanya’da saha hazırlığı yaptık. STKların katılımıyla etkinlik yapacağız. 23 devlet kurumu ve yerel yönetimlerin kendi tespit ettikleri yerler var. Karayolları yol kenarlarına, müftülük mezarlıklara, eğitim kurumları okul ve yurt bahçelerine, belediyeler de park bahçelere dikim yapacak. 250 bin fidanın dağıtımını kendi ürettiğimiz fidanlığımızdan yapacağız"diye konuştu.
Bursa’daki etkinliğe Hükümlüler de Başköy’deki adalet ormanına 15 bin fidan dikerek katılacak. Denetimli serbestliğe tabi hükümlüler 11 Kasım’da 3 saatte 15 bin fidanı dikerek rekora katkı koyacak.

(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

(Özel) 11 milyonluk rekora Bursa’dan 250 bin fidan desteği

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