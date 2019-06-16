(Özel) 11 yaşındaki lösemi hastası Eren Tumur ilik nakli bekliyor

Bursa’dan İstanbul’a tedavi için gelen 11 yaşındaki lösemi hastası Eren Tumur, 7 aydır tedavi görüyor. Durumu riskli olan Eren için ailesi yetkililerden ve vatandaşlardan donör bulunması için yardım bekliyor. Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Tumur, “Dışarı çıkınca bisiklet sürmek ve arkadaşlarımla top oynamak istiyorum” dedi.

Kanserle mücadele eden 11 yaşındaki 5’incı sınıf öğrencisi Eren Tumur yaşadığı bir takım rahatsızlıklardan dolayı Bursa Uludağ Üniversitesine getirildi. Tumur, doktorların yaptığı tahliller üzerine lösemi hastalığı olduğunu öğrendi. Daha sonra Tumur, tedavi edilmek üzere İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye getirildi. 7 ay boyunca kemoterapi tedavisi gören Eren için doktorlar ilk olarak ilik naklinin gerekli olduğunu söyledi. Yapılan tahliller sonunda aile bireylerinde ilikleri Eren’e uymadığı anlaşıldı. Çaresiz kalan aile duyarlı vatandaşlarından yardım bekliyor.

“Türkök ve Kızılay’a kan bağışında bulunmasını istiyorum”

Hastalığı hiç fark etmediklerini söyleyen Eren’in annesi Semra Tumur, “Birden bire boğazları şişti. Biz bademcik diye şüphelendik. Doktora geldiğimiz de bademcik olmadığını öğrendik. Lösemi hastalığıymış. Karın ve boğaz şişliği ile bu hastalığın teşhisi konuldu. 24 Kasım’dan beri yani yaklaşık 7 aydır tedavi oluyoruz. Çok uzun süren bir hastalık. Morali hep yüksek olacak, hep iyi şeyler düşünecek ve hep gülecek. Bu ona daha iyi moral oluyor. Hastaneden çıktıktan sonra beraber piknik yapmak, enfeksiyonsuz bir yerde rahat şekilde gezebilmek istiyoruz. Kendisi de bisikletiyle gezmeyi ve kırlarda dolaşmayı çok istiyor. İnşallah iyileşecek bunları da yapacağız. Eren gibi bir sürü çocuklar var. Hepsi ilik nakli için yardım bekliyor. İnsanlardan duyarlı olmasını, Türkök ve Kızılay’a kan bağışında bulunmasını istiyorum. Nice Erenler bekliyor. Onlara da şifa olsun benim çocuğuma da inşallah” dedi.