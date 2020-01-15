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  4. (Özel) 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız

(Özel) 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri her gün yüzlerce asılsız ihbarla karşı karşıya kalıyor.

Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri her gün yüzlerce asılsız ihbarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşların kimi zaman telefonunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bile 112’yi aradığını belirten İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, “Üzülerek söylüyorum ki çağrıların yüzde 90’u asılsız çağrılar. Bu konuda halkımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.
Evinde, trafikte ya da birçok alanda acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar telefona sarılarak 112’yi arıyor ve yardım istiyor. Her gün 20 binden fazla ihbar alan biri Anadolu ve biri Avrupa yakasında olan iki komuta merkezi de ihbar telefonlarıyla ekipleri hızla harekete geçiriyor. İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ihbar sonrası da ekipler, hastaya ulaşmak için yola çıkıyor. Komuta merkezinde telefonları yanıtlayan görevliler, asılsız olan bu çağrıların içerisinde telefonunun PIN kodunu unutanlardan, şaka yapmak için aradığını söyleyenlere, çocuklara kadar birçok kişinin olduğunu ifade etti. Merkeze gelen telefonları önce asılsız çağrıları eleyen görevliler alırken, ambulansa ihtiyacı olan vatandaşlar 112 ekiplerini yönlendiren görevlilere aktarılıyor. Sonrasında ise ekipler hayat kurtarmak için harekete geçiyor. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen de ayda 500 binin üzerinde çağrı aldıklarını belirterek vatandaşların zamanla yarışan sağlık çalışanlarına karşı duyarlı davranması gerektiğini belirtti. Türkmen, 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ının asılsız olduğunu da ifade etti.

“5 milyon çağrının yüzde 90’u asılsız çağrılar”
Sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için zamanla yarıştığını bu nedenle meşgul edilmemeleri gerektiğini ifade eden İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, “Burası İstanbul geneli yaklaşık gelen çağrıların yüzde 70’ini karşılayan bir merkez, İstanbul’da her gün 20 binden fazla ihbar oluyor. Bu sayı aylık 500 binden fazla çağrı yapıyor. Üzülerek söylüyorum ki aldığımız çağrıların yüzde 90’u asılsız çağrılar. Bu konuda halkımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Buradaki ekibi gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Ambulansın arkasından araçların takip etmemesini istiyoruz. İstanbul’da büyük bir aileyiz. 4 bin tane sağlıkçı ve sağlıkçı olmayan personelle hizmet vermekteyiz. 3 bin tanesi sahada, yaklaşık bin tanesi de Avrupa ve Anadolu kontrol merkezlerinde çalışan personellerimiz. 260’dan fazla ambulansımız şu an İstanbul’da halkımıza hizmet veriyor. Bir helikopterimiz, 2 tane deniz ambulansımız var. Gereksiz çağrıların bir kısmı telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, bir grup çocuklar tarafından oyun niyetiyle arayanlar var. Burada İstanbul halkına 7-24 kesintisiz bir şekilde onların hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele eden bir ekibiz” dedi.

“Taksi isteyen de, PIN kodunu unutan da arıyor”
Gereksiz çağrıları eleyerek ihbarı ambulansa yönlendiren ekiplere aktardıklarını dile getiren kontrol merkezi çalışanı Asya Erdem “Taksi isteyen de oluyor daha çok çocuklar arıyor, 112’nin acil arama olduğunu çocuklara bildirmeleri gerekiyor. PIN kodunu unutanlar, sapıklar arayabiliyor. Gerçek vak’aları arkadaşlarımıza aktarıyoruz” dedi.

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