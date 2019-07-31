HABER

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşerek ağır yaralanan hurdacı, yoğun bakımdaki 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşerek ağır yaralanan hurdacı, yoğun bakımdaki 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Kaza, 24 Temmuz günü Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu M.G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.’ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.’nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kamyonetten kafa üstü düşme anı kamerada
Kutlay G.’nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.’nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü.

Hayat mücadelesini 7 gün sonra kaybetti
Olay yerinde bilinci açıkken ambulansta tedavi altına alınan Kutlay G.’nin yere düşme sonucu başına aldığı darbe sonucu kafasında kanama meydana geldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kutlay G. acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Kutlay G., 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi

(Özel) 13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten böyle düşmüştü... Acı haber bugün geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.