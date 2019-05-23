(Özel) 14 yaşındaki gencin kalbinden bıçaklandığı kavga kamerada

Bursa’da 14 yaşındaki bir gencin kalbinden bıçaklandığı kavganın görüntüleri bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi. Bıçağın 1 milimle kalbini teğet geçtiği genç 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen yaşı küçük şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.O. haftasonu Bursaspor - Göztepe maçını izlemek için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’da doğru yola çıktı. Metro istasyonuna doğru yürürken daha önce kavga ettiği, A.S.(17) ile karşılaşan E.O. yine tartışmaya başladı. Çıkan kavgada belinden çıkardığı bıçakla E.O.’yu yaralayan A.S. olay yerinden kaçtı. Kendisini bıçaklayan şüphelinin peşinden koşan E.O. bir süre sonra bayılarak yere düştü. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan ve bıçak kalbini 1 milimetre ile teğet geçen E.O. 2 gün yoğun bakımda kaldı.

Şüpheli yakalandı, serbest kaldı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.S. nin peşine düşen polis ekipleri şüpheliyi 1 gün sonra ikametinde yakaladı. Gözaltına alınan A.S. denetimli serbestlik yasasından faydalanıp serbest kaldı. Öte yandan E.O. nun göğsünden bıçaklandığı kavganın görüntüleri bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.S. ile E.O.’nun bir süre tartıştıktan sonra ara sokağa girdikleri, daha sonra A.S.’nin ardından E.O.’nun koşarak ara sokaktan çıktıkları görülüyor.