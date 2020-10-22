HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (ÖZEL) 15 gün önce çalınan motosikletini arkasından koşarak polise yakalattı

(ÖZEL) 15 gün önce çalınan motosikletini arkasından koşarak polise yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce çalınan motosikletini sanayi sitesinde gören adam, motosikletin peşinden koşarak polise yakalattı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce çalınan motosikletini sanayi sitesinde gören adam, motosikletin peşinden koşarak polise yakalattı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaş, 15 gün önce evinin önünden çalınan motosikletini işyerinin önünden geçerken görünce şaşkına döndü. Motosikletin arkasından koşmaya başlayan Yıldırımoğlu, motosikletini sanayi sitesi 1. Blokta bir işyerinin arkasında park halinde buldu. Motosikleti kullanan Gökhan B., motosikleti çalan kişinin hapiste olduğunu, 10 gün önce kendisine emanet bıraktığını söyledi.
İlginç olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaşa ait motosiklet, 15 gün önce Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyen Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek motosikleti için kayıp başvurusunda bulundu.
Olaydan 15 gün sonra işyerinin önünde oturan Savaş Yıldırımoğlu, çalınan motosikletinin işyerinin önünden geçtiğini görünce motosikletin arkasından koşarak sanayi sitesine kadar geldi ve motosikletini buldu. Yıldırımoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekip, yapılan incelemelerin ardından motosikleti Savaş Yıldırımoğlu’na teslim ederken, motosikleti kullanan Gökhan B. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Motosikletini görünce kovalamaya başladı
Yıldırımoğlu, motosikletinin 15 gün önce Barbaros bulvarındaki evinin önünden çalındığını belirterek, "Karakola kayıp başvurusunda bulundum. Bugün işyerimin önünde otururken, bir an önümden motosikletimin geçtiğini gördüm. Hiç düşünmeden arkasından koşmaya başladım. Motosikleti kullanan kişi, sanayi sitesinde bir işyerinin arkasında durdu. Hemen polisi aradım ve haber verdim" dedi.

Cezaevinde olan arkadaşından emanet almış
Motosikleti kullanırken yakalanan Gökhan B., motosikleti çalmadığını belirterek, “Uğur G. isimli arkadaşım 10 gün önce beni arayarak kendisinin cezaevine gireceğini, motosikletini bıraktığı yerden almamı istedi. Ben de motosikleti alıp binmeye başladım. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyorum. Benim hiçbir suçum yok” dedi.
Gökhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
1/
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi olan çifte güzel haber! AYM'den ihlal kararı
AYM'den flaş hak ihlali kararı
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor! Törene Erdoğan da katılıyor
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor
Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını
Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını
Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
Çağrı merkezine gelen ilginç talepler: Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım
'Yok artık' dedirtti: Çıkıp herkese sarılacağım
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.