15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi olmuştu. Atatürk Havalimanındaki hain darbe girişimi sırasında yaralanan Ahmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alnından öpülmüştü. Onay, 3 yıl sonra yaşadıkları İhlas Haber Ajansı (İHA)’ya anlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece havalimanına geldiğinde neler yaşandığını da söyledi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULAĞIMA, 'BİZE EĞİLMEK YAKIŞMAZ OĞLUM, AYAĞA KALK' DEDİ"



15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadele sırasında kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu alçaklara gereken cevabı devleti ile milleti ile

beraber verecekti. Saat 02.30 sıralarında yaralandım. Bir abla yaralandı onu içeriye taşırken bende yaralandım. Bir ağabey vardı orada Hasan Ceylan isimli videomu çeken kişi.

Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana ‘Sana söz veriyorum ‘Tayyip Erdoğan seni görecek’ diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi. O da beni eğilip alnımdan öptü kulağıma adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum ki şunu dedi ‘ Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk’ dedi. O anda gücüm yetmiyor kalkamıyorum ama şu anda ayaktayız genciz kuvvetliyiz, çalışkanız. Her zaman ömrümüz sürdüğü sürece onun arkasında olacağımıza namusumuz şerefimiz üstüne yemin ediyoruz” dedi.