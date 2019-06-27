HABER

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üsküdar bağlantı yolunda kadın sürücü, idaresindeki cipin hakimiyetini kaybedince çelik halatlara tırmandı.

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üsküdar bağlantı yolunda kadın sürücü, idaresindeki cipin hakimiyetini kaybedince çelik halatlara tırmandı. İlginç kazada sürücü kadın şoke olurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üsküdar’dan Beylerbeyi istikametine giden 34 BOG 299 plakalı cipin kadın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasındaki çelik dubaya çarptıktan sonra halatlara tırmanarak durabildi.

Halatlara tırmanan kadın şoke oldu
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kadın sürücü bir süre şok geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayı gören Engin A., “Araç durdum, o da durayım derken herhalde fren yerine gaza bastı, birden tırmandı. Çelik halatlarda asılı kaldı, yaralı yok. Kadın biraz etkilendi” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Cizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltıCizre'de polis aracına saldırıya 8 gözaltı
Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: 'Manevi kızım olur musun' dedimCamide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: 'Manevi kızım olur musun' dedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.