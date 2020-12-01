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  4. (Özel) 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirip fotoğraflarını paylaştılar

(Özel) 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirip fotoğraflarını paylaştılar

01.12.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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Kartal’da bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

Kartal’da bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen 1,5 yaşında bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına alındı. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken, anne hakkında soruşturma açıldı.
Bir süre birlikte olduğu Figen Ü.’den çocuk sahibi olan Burak B., 1,5 yaşında bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1,5 yaşındaki bebeği Kerem B.’nin hayatından endişe duyduğunu kaydeden baba, çocuğunun kendisine verilmesi ya da annesi Figen Ü.’den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.

Savcılığa suç duyurusu sunuldu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde baba Burak B. ‘müşteki’, bebek Kerem B. ‘mağdur’, anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Dilekçede, baba ile anne arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği, babanın mağdur olan bebeğin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladığı anlatıldı.

Annenin yumurtalıklarını sattığı iddia edildi
Müşteki baba Burak B.’nin zaman içerisinde şüpheli olan annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğinin belirtildiği dilekçede, annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığı iddia edildi. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen Ü.’nün, müşteki babanın borçları ödemesine karşın bunu yapmaya devam ettiği öne sürüldü.

Bebeği sigara içilen ortama maruz bıraktığı anlatıldı
Şikayetçi olan babanın şüpheli annenin anneliği konusunda endişe duyduğunun anlatıldığı dilekçede, annenin bebeğini farklı farklı arkadaşlarına bıraktığı, sigara içilen ortama maruz bıraktığı ve bu nedenle anne ile sürekli tartışmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bebeğin ağlama krizlerine girdiği belirtildi
Savcılığa sunulan dilekçede minik bebekte kilo kaybının yanı sıra ağlama krizleri ve yaşına uygun olmayan tepkiler görüldüğü anlatıldı. Müşteki babanın bebeğin yanında kaldığı zamanlarda bu durumu çocuk gelişim uzmanlarıyla yaşananları gidermeye çalıştığı kaydedildi.

Alkol içirildiği ifade edildi
Suç duyurusunun yanı sıra savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara götürüldüğü, bebeğe alkol aldırıldığı ve aynı zamanda eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu, evinde sıcak yatağında uyuması gereken çocuğun sağlıksız bir ortamda bulundurularak alkol içirildiği anlatıldı.
Dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması ve bebeğin babaya verilmediği takdirde devlet korumasına alınması talep edildi.

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