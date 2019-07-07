(ÖZEL)- 1500 yıllık tarihi sütunu çay masası olarak kullanıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tarihi Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Boz (74), yıllar önce evinin temel kazısında bulduğu, üzerine harç dökerek düzleştirdiği sütunu çay masası olarak kullanmaya başladı. Boz, 2 yıl önce evine gelen yetkililerden çay masasının Geç Roma Dönemi'ne ait 1500 yıllık tarihi eser olduğunu öğrenince çok şaşırdı. 3 çocuk babası Mehmet Boz, 1977 yılında oturduğu evin temel kazısı sırasında sütun buldu. Sütunu alıp harç ile düzleşmesini sağlayan Boz, daha sonra çay masası olarak evin bahçesinde kullanmaya başladı. 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarıyla mahalledeki bazı evlerin altından mozaiklerin çıkmasıyla kızının çocukken onadığı küçük taşların Germanicia mozaikleri olduğunu anladığını belirten Boz, sütunun da tarihi eser olabileceğini düşündüğünü söyledi. 'TARİHİN ÜZERİNDE OTURUYORSUN' 2 yıl önce gelen yetkililer sayesinde çay masası olarak kullandığı tarihi sütunun 1500 yıllık olduğunu öğrendiğini belirten Mehmet Boz, taşın çıkarılmasını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"1977'de evi yaptım. Su çekmek için kanal açtığımızda bu taş oradan çıktı. Bizim için bir değeri yoktu. Hanım da dedi ki 'Üstüne bir beton dökelim, oturup çay içelim.' Biz de öyle yaptık. Aradan yıllar geçti, zaman geçti yetkililer geldi buraya artık müzeden mi başka yerden m, onu da tam bilmiyorum, 'Sen bir tarihin üzerinde oturuyorsun ha' dedi bana. 'Ne tarihi?' deyince 'Bu taşın yaşı, 1500 yıl geçmişi var bunun' dedi. ve 'Bu taşı kaybetmeyeceksin. Sana zimmetliyorum ben bunu' deyip, deftere de kaydını aldı gitti. Öylece bunun değerini öğrenmiş olduk. Evin bahçesinde artık sütunu ben koruyorum. Bir yere giderken de evi sütunun başına bir şey gelmemesi için iyice kontrol ediyorum." 'EVİN ALTINDA BAŞKA SÜTUNLAR DA VAR' Mehmet Boz, yetkililerin bu sözlerinin ardından da evini bir tarihin üzerine yaptırdığını fark ettiğini belirterek, "Bun altında aynı kanal üzerinde çalışırken 3 tane daha çıktı. Onlar da toprağın altında duruyor. Bir tane de bodurumda vardı ve üzerini kapattık. Bu bölgede hemen hemen her evin altında benzer sütunlar bulunuyor" dedi.