(Özel) 18 yıl önce tercüme sorununu çözdü yatırımcı bulamadı

Mersin’de bir girişimci dijital iletişimde tercüme sorununu çözecek bir buluşa imza attı. Nedim Yazgan’ın fikir babalığını yaptığı ve 7 yazılımcı tarafından geliştirilen Otomatik Tercüme Sistemi (OTS) ile yabancı dil sorunu tarih olacak. 18 yıl önce patentini alan ve bir türlü destek bulamayan Yazgan, sistemi hayata geçirmek için yatırımcılardan destek bekliyor.

Buluşu üzerine 1995 yılında çalışmalara başlayan ve 7 yazılımcıyla birlikte 6 yıl çaba sarf eden Yazgan, OTS sistemini oluşturmayı başardı. 2001 yılında sistemin patentini alan ancak destek bulamayan Yazgan, sistemi hayata geçirmek için yatırımcılardan destek bekliyor. Telefonla konuşurken ve mesajlaşırken anından çeviri yapabilen sistem, ilk aşamada 32 dile göre uyarlandı.

"7 kişilik bir ekiple bu sistemi yaptık"

Sistemle ilgili İHA muhabirine bilgi veren Yazgan, 1990 yılından 2007 yılına kadar Almanya’da yaşadığını söyledi. Oradaki işlerinden dolayı yabancı dil problemlerinde birçok olumsuzluklara şahit olduğunu kaydeden Yazgan, "Çünkü Almanya ciddi bir göç ülkesi ve tüm dünyadan insanlarla muhatap oluyorsunuz. Onların yaşadıkları sorunları görünce bunu yapmaya karar verdik. Bu dil bariyerini nasıl aşarız, nasıl bir yöntemle çözüm buluruz diye araştırmalara başladım. Bu araştırmalarım sonucunda NASA’ya yazılım yapan biriyle tanıştık. Onunla oturup modüler sistemlerini, x emel dosyalarını nasıl düzene sokarız diye konuştuk. Yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz sonuçla Almanya’da patent başvurusu yaptık. Almanya’da yaptığımız araştırmalarda x emel dosyaları ve modüler sistemini kurabilecek herhangi birisini bulamadık. Biz bu programı Türkiye’deki yazılımcı arkadaşlardan yaptık. 7 kişilik bir ekiple bunları kendi imkanlarımla, kendi çabalarımla bu patentin hayata geçirilmesi için büyük GSM operatörlerinde sunumlarımızı yaptık. Ancak buralar kendi istekleri doğrultusunda bunu hayata geçirmemizi istediler ancak biz bunu kabul etmedik. Biz bu programı çok kısa bir zamanda yaptık, bitirdik, belirli partnerlerden uygulamalar aldık ve sistemimize dahil ettik" dedi.