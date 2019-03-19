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(Özel) 19 yaşında muhtar adayı oldu 69 yaşındaki babaannesini azası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Denizli’de 19 yaşındaki muhtar adayı 69 yaşındaki babaannesini hayır duasını almak için azazı yapıp, seçim çalışmalarına ise traktörler kapı kapı gezerek yapmaya başladı.Çardak ilçesi Hürriyet mahallesine muhtar adayı olan 19 yaşındaki Atilla Eşingen, eşine ender rastlanan bir olaya imza atarak 69 yaşındaki babaannesi Havva Eşingen’in azazı yaptı.

Denizli’de 19 yaşındaki muhtar adayı 69 yaşındaki babaannesini hayır duasını almak için azazı yapıp, seçim çalışmalarına ise traktörler kapı kapı gezerek yapmaya başladı.
Çardak ilçesi Hürriyet mahallesine muhtar adayı olan 19 yaşındaki Atilla Eşingen, eşine ender rastlanan bir olaya imza atarak 69 yaşındaki babaannesi Havva Eşingen’in azazı yaptı. Eşingen babaannesinin hayır duasını almak için böyle bir şey yaptığını kaydederek ayrıca geriye kalan 3 kişilik aza listesini de yine kendi gibi genç arkadaşlarından belirledi. Eşingen seçim afişini ise ‘Hürriyet Mahallesi’ni gençlere emanet edin’ şeklinde hazırlattı.
Seçim çalışmalarını ise afişlerle donattığı traktörü ile yapan Eşingen, azalarını da bindirdiği traktör ile kapı kapı dolaşıp el ilanı dağıtıp oy istedi. Vatandaşların elini öpüp oy isteyen muhtar adayı ve azaları karşılarında gençlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

“Ben bu yoldayım ve bu yolda inanarak yürüyorum”
İlçenin en genç muhtar adayı olan Eşingen 19 yaşında olmasına rağmen neden muhtar adayı olduğunu ise şu sözlerle anlattı:
“Ben herkese muhtar adayıyım dediğim de benimle dalga geçtiler ve dikkat almadılar. Ama ben bu yoldayım ve bu yolda inanarak yürüyorum. 19 yaşındaki bir gencin muhtarlık görevini layığı ile yerine getireceğine inanıyorum. Şimdi vatandaşlara da hak vermek lazım çünkü muhtar denildiğinde emekli olmuş bir adam profili geliyor karşılarına ama bu yargıyı yıkmak için ben adayım.”

“Lise arkadaşlarıma bu işi yapacağımı anlattığım zaman bana destek verdiler”
Babaannesini hayır dualarını almak için azası yaptığı söyleyen Eşingen, bunun yanında kendisi ile aynı yaşta olan liseyi geçen yıl bitiren 3 arkadaşını da aza listesine yazdığını söyledi. Eşingen, “Lise arkadaşlarıma bu işi yapacağımı anlattığım zaman bana destek verdiler. Muhtar olursam hayata geçirmek istediğim birkaç projem var bunlardan birisi geri dönüşüm projesi. Eğer bu projemiz gerçekleştirebilirsem genç arkadaşlarıma kitap dağıtacağım” dedi.

“Gençlerin önü açılsın istedim”
Torununa aza olduğunu söyleyen babaanne Eşingen ise “Torunum geldi bana ‘babaanne ben muhtar adayı olmak istiyorum’ dedi. Bende ona destek olmak için aza oldum. Bunu yapmamdaki bir diğer amaç ise gençlerin önünün açılması” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Havva Eşingen’in zaman zaman torununun seçim çalışmalarına destek olduğunu ve kendisi ile oy istemek için kapı kapı dolaştığı da öğrenildi.

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