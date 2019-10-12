HABER

(Özel) 1’i kadın 2 kişi müşteri kılığında böyle hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta müşteri kılığında bir kuyumcuya gelen yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi dükkanda bulunan başka bir müşterinin cüzdanını çaldı.

Esenyurt’ta müşteri kılığında bir kuyumcuya gelen yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi dükkanda bulunan başka bir müşterinin cüzdanını çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelilerin başka yerlerde de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Işık’a ait kuyumcuya 1’i kadın 2 kişi müşteri kılığında geldi. Işık diğer müşterilerle ilgilendiği sırada yabancı uyruklu şüpheliler kaşla göz arasında bir müşterinin tezgah üzerinde bulunan cüzdanını çaldı. Cüzdanının yerinde olmadığını fark eden diğer müşteri güvenlik kameralarını izledikten sonra polise gideceğini söyledi.
Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Ayhan Işık hırsızlık şüphelilerinin başka bir kuyumcuda daha müşteri kılığında giderek aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını ifade ederek, “İki çift geldi yabancı uyruklu. Maksadı ayrı bir şeydi ama bizden herhangi bir şey alamayınca müşterinin cüzdanını çaldılar. Önce alışveriş yaptılar sonra beklediler soru sorma bahanesiyle müşterinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp uzanıp çaldılar” dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelilerinin müşteri kılığında iş yeri sahibiyle konuşmaları sonrasında ise cüzdanı çalmaları yer alıyor.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Konya’da sokağa bırakılmış bebek bulunduKonya’da sokağa bırakılmış bebek bulundu
İzmir’de trafik polisine denetleme sırasında araç çarptı! Polis hafif yaralıİzmir’de trafik polisine denetleme sırasında araç çarptı! Polis hafif yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.