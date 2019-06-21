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(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

Bursa’da 1 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen ve 2 ay küvözde kalan prematüre bebek, gözlerini açtığı gibi apandisit ameliyatı olmak için bıçak altına yattı.Dünyada son 30 yılda yaklaşık 50 prematüre bebek apandisit ameliyatı olurken, Bursa’da da 1 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen Elisa bebek, bıçak altına yattı.

(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

Bursa’da 1 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen ve 2 ay küvözde kalan prematüre bebek, gözlerini açtığı gibi apandisit ameliyatı olmak için bıçak altına yattı.
Dünyada son 30 yılda yaklaşık 50 prematüre bebek apandisit ameliyatı olurken, Bursa’da da 1 kilo 260 gram olarak dünyaya gelen Elisa bebek, bıçak altına yattı. Erken doğum sebebiyle Balıkesir’in Bandırma ilçesinden, VM Medical Park Bursa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilen prematüre bebek Elisa Eren, ağızdan beslenmeye başlandı. Karnı şişen ve genel durumunda bozulma gözlenen Elisa, apandisit ameliyatına alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ünal Adıgüzel tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hayata tutunan Elisa, 2.5 aylık olduğunda annesinin kucağında Bandırma’ya döndü.
Başta çok endişeli olduklarını ifade eden Elisa’nın annesi Dilara Eren, “Zor bir süreçti. Ne ile karşılaşacağımız belli değildi. Allah’a şükür hepsini atlattık. Şu an çok iyiyiz. Anlatılamaz bir hüzün ve mutluluk yaşadık. Hemşirelerimizden doktorlarımıza kadar herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Ameliyat sürecinde kilo vermişti. Şükür artık hepsi geride kaldı” diye konuştu.
Baba Özgür Eren ise, “Bağırsak sorunu olduğu, ameliyattan sonra apandisitin patladığını söylendi. Şu an çok şükür bebeğimiz sağlığına kavuştu. 2 aylık kuvöz sürecinin sonunda ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu kucağımıza almak ve taburcu olmak, anlatılamaz bir duygu” dedi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da “Prematüre bebeklerde apandisit teşhisi dünyada çok az sayıdadır. Hem teşhisini koymak hem de tedavisini yapmak zorlu bir süreçtir. Dünyada son 30 yılda yaklaşık 50 prematüre bebekte apandisit ameliyatı gerçekleştirildi. Bin 260 gram ağırlığında dünyaya gelen Elisa bebeğe Bursa’da yapılan ameliyat da ‘Türkiye’deki en küçük apandisit ameliyatı’ olarak tarihe geçmiş oldu. Bunun için ayrıca gururluyuz. Hekimimiz Ünal Bey tarafından Elisa bebek sağlığına kavuşturuldu. Ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Başından beri bebeğin durumunu takip eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Çiğdem Özel de, “Yenidoğan yoğun bakım hemşireliğini 19 yıldır seve seve yapıyorum. Annemizin bizlere desteği ile bebeği sağlıklı bir şekilde evine gönderme aşamasına geldik” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

(Özel) 2 aylık prematüre bebeğe apandisit ameliyatı

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