(OZEL) 2 yaşındaki Melisa’ya 32 yaşındaki babasından böbrek

Rize’de yaşayan Asım ve Şeyma Kan çifti, iki yıl önce bir kız çocukları olacağını öğrendi. Şeyma Kan’ın (29) ultrason muayenesinde, 5 aylık bebeğin böbreklerinde bir kist olduğu belirlendi. Doktorlar, 'bebeğin yaşaması mucize' deyip anneye kürtaj önerdi. Bebeğinin kalp atışlarını duyduğu an, onun yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyleyen Şeyma Kan, kızı Melisa’yı dünyaya getirdi. Doğduktan sonra kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan, böbrekleri ultrasonda dahi görülemeyecek kadar küçülen Melisa, 20 gün kadar yoğun bakımda kaldı. Kreatin değerleri yükselen Melisa için aile İstanbul'un yolunu tuttu. Yapılan tetkikler sonrası diyaliz tedavisi başlamadan Melisa için nakil kararı alındı. 2 yaşındaki küçük kız, 32 yaşındaki babası Asım Kan’dan alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, Melisa’nın kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki böbrekle hayata tutunduğunu söyledi.

BABA ASIM KAN: DİYALİZ MERKEZLERİNİ GEZİN

Yaşadıklarının çok farklı bir duygu olduğunu ve bunları ifade etmekte zorlandığını söyleyen baba Asım Kan, ameliyata kızı için mutlu bir şekilde girdiğini anlattı. Diyaliz tedavisine korkulacak hiçbir yanı yok. Bir hayat bağışlıyorsunuz. Ameliyat süreci çok kolay geçti. Ben başlamadan Melisa için böbrek naklini düşündüklerini söyleyen baba Kan, "Bu ameliyatın insanların empati kurmaları adına diyaliz merkezlerini gezmelerini istiyorum. Oralarda insanların çektikleri acıları gördükten sonra herkes rahat bir şekilde organ bağışı yapacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"YAŞAMASI MUCİZE DEDİLER"

Anne Şeyma Kan ise zorlu iki yıl geçirdiklerini belirterek, hamilelik süreci ve sonrasında yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı:

"Doktorlar, 'bebeğin doğduktan sonra yaşamayacak, aldırabilirsin, zaten ilk çocuğun bu riske girmeye gerek yok' dedi. Söylenenlerin karşısında ultrasonda bebeğimin kalp atışlarını duyunca böyle bir şey düşünmedim. Tereddüt bile etmeden 'kesinlikle onu dünyaya getireceğim' dedim. Onun bana Allah'ın bir emaneti olduğunu düşündüm. Ne olursa olsun doğumu göze aldım."