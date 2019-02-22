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(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

Suriye’den gelerek, 6 yıl önce Kayseri’ye yerleşen Şeyhömer ailesinin 2 yaşındaki oğulları Mustafa, hastalıklarla mücadele ediyor.

(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

Suriye’den gelerek, 6 yıl önce Kayseri’ye yerleşen Şeyhömer ailesinin 2 yaşındaki oğulları Mustafa, hastalıklarla mücadele ediyor. Küçük çocuğun ailesi ilk ameliyatı için gereken 22 bin TL’yi bulmak için uzanacak yardım elini bekliyor.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle’de ikamet eden Suriye uyruklu Ahmet ve Emira çiftinin 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları Mustafa, doğuştan kronik kemik hastalıklarıyla mücadele ediyor. Küçük Mustafa’nın tedavi olabilmesi için bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyor. Bu ameliyatların ise maddi kısmı aile tarafından karşılanamayacak kadar fazla. Bu ameliyatlar gerçekleşmez ise Mustafa yürüyemeyecek.

“Ameliyat için çok para istiyorlar”
Baba Ahmet Şeyhömer, hayırseverlere seslenerek gerekli 22 bin TL’nin bulunması için yardım istedi. Hastalığın doğuştan olduğunu belirten baba Şeyhömer, "Doktorlar, düzelir diyor ama para istiyorlar. Yürüyemiyor çünkü ayağında cihaz var. Yürüyebilmesi için ameliyat gerekiyor, onun için de çok para istiyorlar. Ben bir iki doktora götürdüm, birisi 100 bin TL istedi. Daha sonra başka bir doktor buldum. Bu doktor ise 22 bin TL istedi. Para toplanırsa yaptıracağım yoksa Allah büyük. Doktor bunu ilk söylediğinde, ‘Allah var’ dedim öyle bekliyorum. Çocuğumuzun yürüyebilmesi için 22 bin TL’ye ihtiyacımız var. Yardımınız olursa, Allah razı olsun derim. Çok zorlanıyor çocuk, biz de onu gezdiriyoruz" dedi.

(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

(Özel) 2 yaşındaki Mustafa’nın yürüyebilmesi için 22 bin TL gerekiyor

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