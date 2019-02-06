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(Özel) 20 bin TL değerinde 5 adet köpek çalan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikten çaldığı 20 bin TL değerindeki köpekleri aracının bagajına koyarak kayıplara karışan şahıs, yakalandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikten çaldığı 20 bin TL değerindeki köpekleri aracının bagajına koyarak kayıplara karışan şahıs, yakalandı. Şahsın köpekleri çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Şubat tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobili ile köyde bulunan bir çiftliğe gelen İ.B. isimli şahıs, çiftliğin bahçesinde bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki farklı cinslerdeki 5 köpeği, aracının bagajına ve arka koltuk kısmına bindirerek kayıplara karıştı. Durumu fark eden çiftlik sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe jandarma Komutanlığı, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde şahsın kimliği ve kullandığı aracın plakası tespit edildi. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından Başiskele’deki evine düzenlenen operasyonda İ.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan aramada bulunan köpekler ise sahibine teslim edildi.

Köpekleri çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, şahsın otomobili ile geldiği çiftlikte köpekleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftliğin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda şahsın otomobille çiftliğe geldikten sonra bir süre etrafı gözlemlediği ve bahçede bulunan köpekleri aracın bagaj ve arka koltuk kısmına bindirdiği görülüyor. Yaklaşık uyarım saatte köpekleri araca bindiren şahıs, daha sonra aracı ile uzaklaşıyor.

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