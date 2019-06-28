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(Özel) 20 saniyede otomobilden hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz’da E-5 otoyolu kenarında yaşandı.

Büyükçekmece’de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz’da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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