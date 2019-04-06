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(Özel) 23 oyla kazandığı seçimi kaybeden muhtar İl Seçim Kurulu’na başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Bursa’da 23 oyla kazandığı muhtarlık seçimini ikamegâhını taşımadığı gerekçesiyle kaybeden aday İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

(Özel) 23 oyla kazandığı seçimi kaybeden muhtar İl Seçim Kurulu’na başvurdu

Bursa’da 23 oyla kazandığı muhtarlık seçimini ikamegâhını taşımadığı gerekçesiyle kaybeden aday İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Cemalettin Barışık, "3 yıldır köyde oturduğum elektrik, su faturaları ve jandarma tutanakları ile sabit. Mührümün geri verilmesini istiyorum" dedi.
Büyükorhan ilçesinin Danacılar köyünde seçmenler 3 dönemdir İrfan Düş’ü muhtar olarak seçiyordu. Bu seçim Cemalettin Barışık’ı köylüler 23 oy farkla muhtar yaptı. "Muhtar oldum" diye sevinirken aday olacak kişilerin 6 ay önce ikametini aday olacağı mahalleye aldırması gerektiği kuralına uymadığı için muhtarlığı geçersiz sayılan Barışık koltuğundan oldu. En çok ikinci oyu alan mevcut muhtar İrfan Düş mazbatasını aldı.
Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran Cemalettin Barışık, seçildiği köyde 3 yıldır ödediği su faturalarını, jandarma tutanaklarını ve çiftçi kayıt belgelerini toplayarak İl Seçim Kurulu’na müracaat etti. Bu belgeleri ibrâz eden Barışık, itirazda bulundu. Barışık, buradan da sonuç çıkmazsa konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
Seçildiği halde kaybeden Cemalettin Barışık, gelecek cevabı beklediğini kaydederek. “Danacılar köyünde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan muhtarlık seçimlerinde rakibime 23 fark atarak seçimi kazandım. Fakat ikametgâh adresimi 6 ay önce doğup büyüdüğüm köye taşımadığım için itiraz sonucu kazandığım muhtarlık iptal edildi. Şimdi bizde İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunuyoruz. Seçimi kaybeden rakibim keşke bunu yapmasaydı da benden muhtarlığı isteseydi verirdim. Bir sonuç çıkmazsa durumu yargıya taşıyacağım” dedi.
Cemalettin Barışık’ın avukatlığını yapan Onur Şat, “Cemalettin Bey yüzde 51.5 oy oranıyla seçimi kazandı. Ancak yakın rakibinin itirazıyla İlçe Seçim Kurulu Cemalettin Barışık’ın muhtarlığının iptaline, eski muhtarın muhtarlığının devamına karar verdi. Biz konuyla alakalı başvurularımızı yaptık. İptal sebebi Cemalettin Barışık’ın 6 aydan beri ikametinin bulunmaması. Cemalettin Barışık köyün yerlisi olmakla beraber 3 yıldır çiftçilik yapıyor. Burada ihlâl edilen bir kanun var. 2972 sayılı Kanunun 31/2 fıkrası açıkça ihlâl edilmekte, kanun ikametgâh şartı aramıyor. Kanunda ikametgâh belgesi cümlesi ve kelimesi geçmiyor. Burada Cemalettin Beyin ve Danacılar köyünün mağduriyeti söz konusu. Kendisi o köyün yerlisi ve orada 3 yıldır aktif çiftçilik yapıyor. Bu durumu elektrik ve su faturaları, çiftçilik belgesi ve Jandarma tutanaklarına yansımış durumda. Biz bu belgeleri kurula verdik, buradan bir sonuç çıkmazsa konuyu yargıya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

(Özel) 23 oyla kazandığı seçimi kaybeden muhtar İl Seçim Kurulu’na başvurdu

(Özel) 23 oyla kazandığı seçimi kaybeden muhtar İl Seçim Kurulu’na başvurdu

(Özel) 23 oyla kazandığı seçimi kaybeden muhtar İl Seçim Kurulu’na başvurdu

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