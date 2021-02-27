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(Özel) 23 yaşındaki gencin cinayetindeki sır perdesi

27.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de geçtiğimiz Ağustos ayında kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hasan Akbal’ın ağabeyi cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.Olay, geçtiğimiz 2020 yılı Ağustos ayında Başakşehir’de meydana geldi.

Başakşehir’de geçtiğimiz Ağustos ayında kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hasan Akbal’ın ağabeyi cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.
Olay, geçtiğimiz 2020 yılı Ağustos ayında Başakşehir’de meydana geldi. İddialara göre, 23 yaşındaki Hasan Akbal, arkadaşının evinden istediği kıyafetleri alarak yanına götürdü. Akbal, araziye geldiğinde arkadaşını arayarak geldiğini belirtti. Bir anda araç içinde yere yığılan Akbal’ın arkadaşları kanları görünce panik yaparak kalbinden vurulduğunu düşündü ve tampon yaptı.

Hastaneye götürülürken kaza yaptılar
Şakağına gelen mermiyle ağır yaralanan Akbal’ın arkadaşları yine aynı araçla hastaneye götürdü. Yolda maddi hasarlı kazaya da karışan Akbal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fail kaçtı iddiası
Olay sırasında Akbal’ın hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli şahıs ise kaçtı. Olayın üzerinden geçen 7 aylık duruşmada yalnıza olay yerinde bulunan diğer şahısların ifadeleri alınırken henüz olayla ilgili tutuklanan kimsenin bulunmadığı söylenildi.
Kardeşini ölümüne sebep olan kişi ya da varsa kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediğini ve adaletin yerine gelmesi için uğraştıklarını beyan eden Caner Akbal, “Kardeşim 23 yaşında kafasında vuruluyor ve ölüyor. Bu söylenen yerde 13 kişi var arkadaşları var. Arkadaşı var Kenan, arıyor, buraya benim eşyalarımı getirir misin diyor. Hasan’da evlerine gidip eşyalarını alıyor buraya getiriyor burada da şakağından vuruluyor hayatını kaybediyor. Arabanın içinde vuruluyor onu da şöyle biliyoruz ki burada şantiye de bir kamera görüntüsü var tabii tam göstermiyor bir ağaç dalı önünü kesiyor. Polislerin söylediği de arabanın içinde vurulduğu ama arabanın içinde de kan bulunmadığı söylendi bize kriminal inceleme yapıldığı halde” dedi.
Davada gizlilik kararı bulunduğunu kaydeden Akbal, “Gizlilik kararı devam ediyor bunun sebebini de bilemiyoruz soruyoruz bize hala mütalaa hazırlanmamış deniyor. Hala suçlu ve tutuklu yok vuranlar firarda. Vuran kişi de Ö.A. diye geçiyor ismi. Yanında bir kişi daha olduğu söyleniyor o da firardaymış savcının bize söylediği bu. Onun vurduğu ama hala yakalanmadığı söyleniyor. Söylenene göre can ciğerlermiş ama can ciğer olan bir insan bir insanı öldürmez. Kazayla olduğu söyleniyor ama kazayla söylenilen menzilden buraya merminin gelmesi mümkün değil” diye konuştu.

Olaydaki anlar güvenlik kamerasına da yansıdı
Yaşanan olay anlarının bir kısmı ise ailenin imkanlarıyla güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Akbal’ın arkadaşlarının hastaneye giderken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler ve yine Akbal’ın olay yerine geldiği anlar yer aldı.

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