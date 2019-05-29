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(Özel) 24 katlı binayla sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yaptığı 24 katlı bina ile sosyal medyada eleştiri konusu olan iş adamı Şahin Yalçın, projenin güvenliği için yalnızca istinat duvarına 4 milyon lira harcadıklarını belirterek, “Zemin etütleri, binanın statikleri var.

Zonguldak’ta yaptığı 24 katlı bina ile sosyal medyada eleştiri konusu olan iş adamı Şahin Yalçın, projenin güvenliği için yalnızca istinat duvarına 4 milyon lira harcadıklarını belirterek, “Zemin etütleri, binanın statikleri var. Bu projeleri yapan mühendisler çok yüksek katlı binaları yapan mühendisler, mimarlar. Bizde proje neyse ona göre 24 katlı binayı yaptık. Bundan sonraki hedefimiz 50 katlı bina yapacağız” dedi.
Kozlu ilçesinde 50 milyonu aşkın toplam maliyeti ile Trio Towers projesini hayata geçiren iş adamı Şahin Yalçın, projenin 24 katlı bloğunu yapmasıyla sosyal medyada günün konusu oldu. Vatandaşların binanın yüksekliği sebebiyle güvenlik endişesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaşması üzerine İHA’ya konuşan iş adamı Şahin Yalçın, binanın istinat duvarına 4 milyon lira harcadıklarını söyledi. Yalçın, zemin etütlerinin yanı sıra bina statiklerinin de yüksek katlı binaları yapan mimarlar tarafından yapıldığını belirtti.

“Yaptığımız projelerde insanlar gururla yaşıyor”
Kozlu ilçesindeki projenin bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu ve insanların geniş evlerde yaşaması için 200 bina sığabilecek bloğa 132 daire yaptıklarını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:
“Bu Zonguldakımızın değişmez firmalarından bir tanesiyiz. Yaptığımız projelerde insanlar gururla oturuyor. Biz de arkasında gururla duruyoruz. Trio projemizde bölgenin en büyük projesidir. Hem kat yüksekliğiyle hem metrekare bazıyla hem de yapılan işlemlerle ilgili gerçekten büyük projelerden bir tanesidir. Projenin arkasındaki istinat duvarına 2013 yılında 4 milyon lira para harcadık. Bu çok büyük bir rakam. Her türlü desteği vereceklerini söyleyenler bize köstek oldular ama yine de başardık. Sonra inşaatımıza başladık. Bir ara 14 ay mühürlü kaldık. Revizyon planları yeniden yapıldı. Yeniden ruhsat aldık ve devam ettik. A blok dediğimiz 30 bin metrekare inşaat alanı bulunan 132 daire bir blok. Normalde 30 bin metrekareye normal inşaat yapsak 200 dairelik bir inşaat olması gerekiyordu. Biz biraz lüks daireler olsun, insanlar küçük evlerde oturmasınlar, güzel evlerde otursunlar diye lüks konut yaptık ve hoyratça davrandık. Hem güvenlikli hem konforlu. Akıllı ev sistemlerini de kullandık. Bu bloğa bugüne kadar 28 milyon lira para harcadık. Eylül ayında bu bloğu kullanıma açıyoruz. Eylül ayından sonra 18 katlı olan bloğumuz var. Ona devam edeceğiz. A blok 24 katlı. Biz de bununla gurur duyuyoruz. 24 kat öyle büyük abartılacak bina değil. Büyükşehirlerde 40-50 katlı binalar var. İnsanlar görünce biraz farklı düşünüyorlar ama yaptıktan sonra bizim için de küçük gözüküyor. Biz buradan daireleri sattık. Alan insanlar endişe duymuyorlar da günü kahkaha ile hiç işi gücü olmayan insanların yorumlarıyla kendimizi yoracak, kendimizi onlara cevap verecek şekilde düşünmüyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz.”

“Bundan sonraki hedefimiz 50 katlı bina yapmak”
Hayata geçirilen projelerin güvenliğine ve sağlamlığına önem verdiklerini belirten iş adamı Şahin Yalçın, “Binanın buraya kadar yapılmasının dünya kadar prosedürden geçiyor. Zemin etütleri, binanın statikleri var. Bu projeleri yapan mühendisler çok yüksek katlı binaları yapan mühendisler, mimarlar. Bizde proje neyse ona göre 24 katlı binayı yaptık. Bundan sonraki hedefimiz 50 katlı bina yapacağız. Sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra reklamın iyisi de kötüsü de bizim için birdir. A bloğu 30 milyona bitiriyoruz. Yanına 18 katlı binamıza da 15 milyon lira harcayacağız. Toplamda 45 milyon liraya blokları bitireceğiz” dedi.

“60 ay yüzde sıfır faizle kampanya yaptık”
Bankaların faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle 60 ay sıfır faizli kampanya yaptıklarını belirten Şahin şöyle dedi:
“Satışlar şu anda iki aydır çok düşük. Bankalardaki faiz oranları çok yüksek olduğu için vatandaş ev almaktan biraz çekiniyor. Faizler yüksek banka daha fazla faiz verdiği için ama biz kampanya yaptık. Yüzde 30 peşin, 60 ay sıfır faiz. Vatandaş yüzde 30’unu bize ödüyor. Kalanı da bize ödüyor. Bu fırsatı da kaçırmamalarını istiyorum. Biz buradan 5-6 daire sattıktan sonra kampanyayı kaldıracağız. Bu çok iyi bir kampanya. Zonguldak halkının bunu çok iyi değerlendirmesini istiyorum.”

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