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(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Kilis’te 2.5 yaşındaki Ömer Poyraz Şahin’in duyabilmesi için 22 bin Euro’luk biyonik kulaklığa ihtiyacı var.Rabia ile İsmail Şahin çiftçinin 2.5 yaşındaki çocuğu Ömer Poyraz Şahin’in doğuştan duyma yetisi olmadığı için Hacettepe Üniversitesinde duyabilmesi için ameliyat ile biyonik kulaklık takılmasına karar verildi.

(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

Kilis’te 2.5 yaşındaki Ömer Poyraz Şahin’in duyabilmesi için 22 bin Euro’luk biyonik kulaklığa ihtiyacı var.
Rabia ile İsmail Şahin çiftçinin 2.5 yaşındaki çocuğu Ömer Poyraz Şahin’in doğuştan duyma yetisi olmadığı için Hacettepe Üniversitesinde duyabilmesi için ameliyat ile biyonik kulaklık takılmasına karar verildi. Üniversite ile biyonik kulaklığı temin eden firma arasında döviz kurundan kaynaklanan problem nedeniyle 7 aydır biyonik kuraklık temin edilemediği için ameliyat gerçekleştirilemedi. Rabia Şahin, bu durum resmi yazıyla kendilerine bildirilmesinden sonra oğlu Ömer Poyraz Şahin’e biyonik kulaklık temin edecek parayı bulmak için çalmadığı kapı kalmadığını belirterek, “Doğuştan engelli doğdu, Hacettepe Üniversitesinde tedavi gördü. Son zamanda döviz kurundan yaşanan dolayı biyonik kulaklık ameliyatlar durduğu için çocuğumun yaşı geçiyor. Oğlum 2.5 yaşında duymadığı için konuşamıyor. Hırçınlaşıyor. Böyle olunca da çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Ne istediğini anlatamıyor. Ben büyüklerimizden çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum. Bir çok yere başvurdum, geri dönüş olmadı, çocuğumun cihazının alınması gerekiyor” dedi.
Bir derneğe yardım için başvurduğunu ifade eden Şahin, “Cihazın bedelinin 22 bin Euro olduğunu bildirdiler. Bu cihazın temin edilerek, çocuğuma ameliyat ile takılmasını istiyorum. Doktor cihaz olursa ameliyatı hemen yaparım diyor. Önemli olan cihazın alınması diyor. Ameliyat olmazsa ömür boyu sessizliğe mahkum olacak. Büyünce engelinden dolayı toplumda büyük sorunla karşılaşacak. Ben çocuğumun duymasını konuşmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, sağlık bakanlığımızdan, iş adamlarından yardım bekliyorum. Çocuğum bir yeri ağrıdığı zaman söyleyemiyor. Dışarı bırakamıyorum, çünkü duymuyor. Eşim cezaevinde imkanları yok herkesten yardım bekliyorum” diye konuştu.

(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

(Özel) 2.5 yaşındaki Ömer, 22 bin Euro ile duyabilecek

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